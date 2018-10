CAB decide dacă sesizează Curtea Constituțională în cazul Ordonanței Toader

Curtea de Apel București analizează vineri posibilitatea sesizării Curții Constituționale în cazul OUG de modificare a legilor Justiției, promovate de ministrul Tudorel Toader și adoptată de guvern luni.

Excepți a fost ridicată de un complet de judecători care soluționează dosarul fostului europarlamentar PDL, Marian Zlotea și mai mulți inspectori de la ANPC, scrie Ziare.com.

Pactic, presedintele completului, Ruxandra Grecu, a pus in discutie daca trebuie sesizata CCR in cazul celebrului articol VII din OUG 92/2018. "Dorim sa aflam si parerea dumneavoastra", i-a intrebat aceasta pe avocati si pe procurorul DNA.

Este vorba de articolul care a fost in discutiile membrilor CSM in aceasta saptamana si care ar putea arunca in aer activitatea parchetelor.

Art. VII. - Procurorii care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonantei de urgenta, isi desfasoara activitatea in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si al Directiei Nationale Anticoruptie, precum si in cadrul celorlalte parchete, raman in functie in cadrul acestora, numai daca indeplinesc conditiile prevazute de Lenea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

"Vrem sa discutam admisibilitatea", a explicat judecatoarea Ruxandra Grecu. Avocatii s-au opus acestei solicitari si au explicat ca nu sunt pregatiti. Initial, Completul de judecata a dat termen pentru pregatirea concluziilor, pe 2 noiembrie, dar avocatii au spus ca nu pot ajunge in acea zi, deoarece au procese.

"Instanta are in vedere importanta chestiunii pentru solutionarea acestui caz. Lasam dosarul la sfarsitul sedintei", a decis Ruxandra Grecu.

Articolele din Constitutie

Judecatoarea a facut trimitere la patru articole din Constitutie, referitoare la prevederile OUG de modificare a Legilor justitiei.