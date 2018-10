Firea acuză ”sediul central” de sabotaj. Către Dragnea: să-l retragă în cazarmă pe Codrin

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, spune că la sediul central al PSD se pune la cale „un plan de sabotare” a sa și îi cere lui Liviu Dragnea, președintele partidului, să-l retragă în „cazarmă” pe Codrin Ştefănescu sau să-l trimită pe alte fronturi.

„Am informaţii certe că la sediul central al PSD din Şoseaua Kiseleff se pune la cale un plan de sabotare a mea în calitate de Primar General al Capitalei, prin întoarcerea împotriva mea a consilierilor generali PSD.

Concret, domnul Codrin Ştefănescu, fost secretar general adjunct al PSD, în total dispreţ faţă de statutul partidului, a început să-i convoace individual pe consilierii generali pentru a-i convinge să se delimiteze de mine şi de echipa mea şi să nu-mi mai voteze proiectele, promiţându-le funcţii şi alte avantaje”, spune Gabriela Firea într-un comunicat de presă.

Primarul spune că asupra consilierilor de la Capitală s-ar face presiuni ca să semneze declarații împotriva ei prin care să susțină că ea i-ar constrânge să voteze în consiliul general proiecte cu care ei nu sunt de acord.

„Oricine ar semna aşa ceva s-ar dovedi nu doar de rea credinţă, ci şi nedemn. Pentru că toate proiectele pe care le propun eu sunt conforme cu Programul de Guvernare Locală, aprobat de conducerea partidului, şi cu care ne-am prezentat în faţa electoratului în 2016. Am primit încrederea alegătorilor din Bucuresti, care ne-au dat 7 primari şi majoritate în Consiliul General tocmai pentru a putea pune în aplicare acest program. Dacă nu votează proiectele noastre, nu pe mine mă pedepsesc, ci pe bucureşteni, cei care le-au acordat votul şi încrederea. Aşa cum s-a întâmplat la ultima şedinţă de Consiliu General, când din cauza faptului că nu a fost votată rectificarea bugetară, nu putem achita în avans gazele pentru energia termică. Vom rezolva acest lucru la şedinţa următoare, după ce sper că au înţeles toţi colegii ce consecinţe poate avea, uneori, votul politic”, continuă primarul general.

Firea spune că va putea supraviețui și cu un consiliul ostil, dând exemplu pe predecesorul său, Traian Băsescu, care a ajuns și președintele țării, dar omite să spună că ostilitatea consiliului general nu era manevrată din interiorul propriului partid:

„Avem exemple în istoria recentă când unul dintre predecesorii mei a fost într-atât de afectat de ostilitatea consilierilor încât a devenit Preşedintele României. O astfel de relaţie nu ar aduce însă nimic bun pentru bucureşteni!”

„Prin urmare, îi solicit public, ceea ce i-am cerut şi personal, preşedintelui PSD Liviu Dragnea să-l retragă în „cazarmă” pe Codrin Ştefănescu sau să-l trimită pe alte fronturi. La Primăria Capitalei nu avem nevoie de războaie şi încercăm să facem cât mai puţină politică şi cât mai multă administraţie, în beneficiul cetăţenilor. Am înţeles destul de târziu, la jumătatea mandatului, că nu mai are sens să mă iluzionez că voi beneficia de sprijin pentru marile proiecte al Capitalei – cum ar fi rezolvarea problemei traficului prin finalizarea centurii Ocolitoare, la care nici nu se lucrează în ritm susţinut, dar se inventează, în schimb, motive pentru a nu fi transferată la Primăria Generală. Aş vrea însă măcar să fim lăsaţi în pace, să putem lucra pentru cetăţeni”, spune Firea.

Ea mai susţine că, „practic, prin distrugerea majorităţii PSD-ALDE din Consiliul General, ceea ce se încearcă în aceste zile, este condamnat Bucureştiul la subdezvoltare, încetinirea proiectelor, sau chiar blocarea” celor începute de ea şi de echipa sa.

„Sunt convinsă că bucureştenii vor şti să facă diferenţa, la toate scrutinele care ne aşteaptă, între cei care muncesc zi de zi pentru ca ei să aibă o viaţă mai bună şi cei care, pentru interese personale, distrug tot ceea ce s-a realizat până acum”, încheie Gabriela Firea.

Replica lui Codrin Ștefănescu la atacurile Gabrielei Firea: O invit să discutăm la sediul PSD. Consilierii generali sunt nemulțumiți

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, a recunoscut că s-a întâlnit cu mai mulți consilieri generali ai PSD de la Primăria Capitalei dar spune că aceștia ar fi fost cei care i s-au plâns că Gabriela Firea nu se consultă cu ei și că sunt reduși doar la nivelul de masă de manevră.

”Vis a vis de ceea ce a declarat doamna Gabriela Firea : azi am fost la sediul PSD de dimineață și până acum. Am avut întâlniri cu doarte mulți colegi din teritoriu, fiecare cu problema, care ține de bucătăria internă.

Aș vrea să punctez câteva chestiuni:

1. Niciun jurnalist din România nu a fost azi la sediul PSD, ca să îi spună dumneaei ceva, să îi dea informații.

2. Niciun consilier municipal nu s-a întâlnit cu domnul președinte Liviu Dragnea, dar au fost consilieri municipali nemulțumiți de faptul că au fost folosiți ca masă de manevră, oameni care au venit la partid să își spună problemele, nu pe stradă, nu în alte părți. Au venit la sediul central al PSD, acolo unde toată lumea este bine primită.

Consilierii municipali sunt aleși pe lista pe care a făcut-o doamna Firea cu mânuța ei personal. Ceea ce au reclamat consilierii municipali sunt chestii de bucătărie internă și aș fi dorit să le discut să le discut cu doamna Firea la partid, dar probabil că traficul foarte complicat din București a făcut-o să se răzgândească și nu a mai venit la sediul PSD.

3. Spunea doamna Firea că am promis funcții: nu am promis nicio funcție.

4. Ne explica cum eu nu am nicio funcție în partid. La ultimul Congres al PSD eu am candidat împotriva domnului Marian Neacșu. După Congres, care nu s-a terminat deloc dezastruos pentru mine, pentru că am avut un număr foarte mare de susținători din rândul primarilor, ai colegilor de partid, am revenit înapoi la partid și nimeni nu a luat decizia revocării mele din funcția se secretar general adjunct al PSD. Acest lucru putea fi făcut de președintele PSD sau oricare dintre președinții de organizații județene, pe motive care trebuiau discutate în CEX. Nu s-a pus problema. După Congres m-am întors la partid și m-am ocupat în continuare de treaba de organizare internă a PSD, pe care o fac.

În tot acest timp, de la Congres încoace, toate declarațiile mele au fost consemnate ca declarații oficiale ale PSD, nu le-a contestat nimeni, nici măcar doamna Firea, pentru că toți colegii mei știau că asta este poziția noastră, a partidului.

Doamna Firea este încă o dată invitată să vină la sediul central al PSD, pentru că este membru PSD și ar face foarte bine ca atunci când prezintă proiecte în CGMB, să vorbească și cu colegii din partid, dar și consilierii generali.

Când doamna vicepreședinte PSD, ajunsă în funcție cu ajutorul lui Liviu Dragnea a semnat scrisoarea prin care cere demisia președintelui, nu a cerut nici măcar o secundă acordul primarilor de sector, consilierilor generali, de sector sau președinții de sectoare, pur și simplu sfidându-i. Eu, spre deosebire de doamna Firea, vorbesc cu toți colegii din PSD și luăm decizii împreună.

În final, aș prefera ca doamna Firea să nu intre în această bătălie cu mine pentru că o va pierde”, a declarat Codrin Ștefănescu, pentru stiripesurse.ro.