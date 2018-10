„153 de secunde“ la Centrul Naţional al Dansului

2018 / 10 / 28

Duminică, 28 octombrie, de la ora 19:30, la Centrul Naţional al Dansului (Bd. Mărășești 80-82, București), are loc reprezentația cu titlul 153 de secunde, primul spectacol de teatru care pune în discuție momentul Colectiv din perspectiva unei generații

153 de secunde, născut din întâlniri cu supraviețuitori ai incendiului din Colectiv, este scris de Svetlana Cârstean, regizat de Ioana Păun, alături de o echipă de peste 20 de artiști și supraviețuitori. Ei pun în discuție, dintr-o perspectivă subiectivă, implicațiile politice, morale și afective ale unui moment care a ajuns în profunzimea texturii sociale, mobilizând o mișcare de solidarizare fără precedent, dar și un proces complex de reflecție asupra generației milenialilor.

153 de secunde, atât a durat incendiul din Clubul Colectiv, declanșat în noaptea de vineri, 30 octombrie 2015. Un container industrial, construit ca să fie etanș, e vopsit în portocaliu și instalat la intrarea în club. El blochează ieșirea. Apoi, timpul diluează totul. Furia, discursul, intențiile.

„Un eseu-performativ care vorbește despre blocajul unei generații care a fost hrănită de imaginația unor adulții care visau la libertate, în timp ce ne controlau până la asfixiere. Acum, copiii revoluției au 30 de ani, e timpul nostru dar nu știm cum să imaginăm schimbarea. După întâlnirile cu unii dintre cei a căror viață a fost transformată definitiv după noaptea incendiului din Colectiv am decis că 153 de secunde va fi nu despre corupție, nici despre sfârșit. Ci despre toate condiționările cu care am crescut. Despre cum scăpăm de ele, împreună”, spune Ioana Păun, regizoarea și inițiatoarea proiectului.