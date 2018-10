Primul congres al Pro România. Victor Ponta, ales președinte, fără contracandidați

Fostul lider PSD și premier Victor Ponta a fost ales duminică președinte al partidului Pro România, fără a avea, însă, vreun contracandidat. Pentru cele trei posturi de vicepreședinte situația a fost identică, fiind aleși, fără contracandidați, Daniel Constantin, Sorin Cîmpeanu și Nicolae Bănicioiu.

Primul congres al Pro România a avut loc duminică la București, fiind precedat de dezbateri cu societatea civilă, parteneri sociali și mediul academic.

Ponta a anunțat că va candida la europarlamentare dar numai pentru a-și încuraja colegii, pentru că își va ceda locul, scopul său fiind construcția partidului, pe care nu o va putea face fără a fi prezent în țară:

”Voi fi chiar locul 1 pe lista la europarlamentare, dar numai ca să-mi încurajez colegii. Eu voi rămâne în București pentru că proiectul meu este să merg la Iași, Craiova și alte orașe pentru a construi la nivel național”, a declarat Ponta la RTV.

Întrebat dacă va candida la prezidențiale, el a spus că partidul pe care-l conduce va avea un candidat cu care chiar el se va ”mândri” și care, dacă PSD nu se reformează, va avea șanse mari să intre în turul doi de scrutin și care va fi mult mai activ decât actualul președinte al țării:

”Vom avea un candidat cu care eu, Victor Ponta, mă voi mândri. Și, dacă PSD rămâne în situația actuală, cred că vom intra în turul doi. Candidatul va fi un om competent și mult mai activ decât președintele actual.”

Prezent la congresul Pro România, primarul PSD de la 3 îl felicită pe Ponta pentru curaj

La congres au participat fostul premier PSD Sorin Grindeanu și primarul sectorului 3 Robert Negoiță.

”Vreau să îi mulțumesc fostului și actualului meu prieten Victor Ponta pentru că m-a invitat la acest congres”, a spus Robert Negoiță. ”De când mi-a făcut această propunere, cred că a durat două secunde să mă gândesc. Am venit aici ca să vă felicit pentru curaj, din mai multe puncte de vedere. (...) Astăzi, într-o Românie în care foarte mulți sunt contra, suntem țara lui Gică- contra, adică nu contează despre ce vorbim, că e tendry să fii contra (...) faptul că vă asumați fiți pro este o abordare pozitivă, constructivă pe care o încurajez, un act de curaj, vă felicit pentru asta”, a spus Negoiță, citat de News. ro.

”Să vorbești de rău România la Bruxelles e un act de finețe”, a spus Negoiță care consideră că e ”e bine să ne asumăm să fim pro România”.

Congresul a fost precedat, sambata, de o serie de dezbateri pe care Pro Romania le-a organizat impreuna cu societatea civila, partenerii sociali si mediul academic pe domenii care țin de administrarea fondurilor europene, administratie publica, incluziune sociala, relatia cu partenerii sociali si societatea civila, politica externa, educatie, energie, transporturi, justitie, agricultura, mediu, economie, debirocratizare, sanatate si digitalizare, arata Agerpres.

Pe 23 august, când a anunțat și data primului congres al partidului, Ponta a spus că, pentru prezidențiale, este posibil să o aibă candidat pe Ecaterina Andronescu sau pe Eugen Teodorovici.

”O sa vedem, poate sa fie doamna Andronescu, poate sa fie altcineva, un om intr-adevar de centru stanga. Daca este lasat locul liber imediat il vom ocupa. Da, sau putem sa-l sustinem pe dl Teodorovici pentru functia de presedinte. Daca aude ca il sustinem, va veni (in partid -n.red.)” în partidul Pro România, a spus Victor Ponta.

Intrebat daca Ecaterina Andronescu va veni in Pro Romania, Ponta a spus: "Nu, si cred ca face foarte bine ce face in PSD, incearca sa trezeasca ce a mai ramas din energiile pozitive, vorbesc la nivelul 1".

El a spus ca nu va candida la prezidentiale pentru ca nu crede ca isi va finaliza dosarul penal. "Daca se va finaliza, o sa ma gandesc foarte serios sa candidez in 2024. M-am grabit o data, nu ma grabesc a doua oara. Nu m-am nascut sa fiu candidat la functia de presedinte. In schimb ma voi implica in campanie pentru candidatul Pro Romania. O sa fie un candidat cu care o sa ma mandresc", a adaugat Ponta.