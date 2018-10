Gabriela Firea i-a cerut lui Dragnea să-l retragă în „cazarmă” pe Codrin Ștefănescu

Liviu Dragnea o sabotează pe Firea pentru atacurile repetate la adresa conducerii PSD

Liderul PSD se răzbună pe primarul Capitalei, Gabriela Firea, și o lasă fără majoritate în Consiliul General. Organizația PSD Sector 5, condusă de primarul Daniel Florea, un susținător fidel al lui Liviu Dragnea, a exclus patru consilieri generali din PSD, care erau de partea grupării Firea-Pandele.

Tot Daniel Florea a cerut la ultimul CEx al PSD excluderea din partid a primarului Capitalei după ce aceasta i-a contestat poziția de lider absolut a lui Liviu Dragnea. Pretextul invocat acum pentru excluderea din PSD a consilierilor generali, membri ai organizației PSD Sector 5 constă în refuzul acestora că au votat în aprilie să nu se aloce pentru sectorul lor bani din fondul aflat la dispoziția Consiliului General al Capitalei.

„In sedintele succesive din 19.10.2018, Biroul Permanent si Comitetul Executiv al PSD Sector 5 au aprobat, in unanimitate, excluderea din partid a membrilor Florea Ancuta Doina, Pavel Marius Adrian, Sandulescu Nina si Suhan Valeriu Nicolae, pentru voturi repetate impotriva intereselor legitime ale cetatenilor Sectorului 5, care i-au trimis sa ii reprezinte in Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Daca sanctiunea de retragere a sprijinului politic, aplicata acestora la inceputul lunii aprilie 2018, ar fi fost pusa pe ordinea de zi a PSD Bucuresti si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, nu ar fi fost posibila aceasta jignire incalificabila adusa celor peste 300.000 de oameni care traiesc in Sectorul 5 al Capitalei”, se anunta pe pagina de Facebook a PSD Sector 5.

Conform legii statutului aleșilor locali, consilierii locali sau generali își pierd această calitate dacă sunt exclusi din partidul pe listele căruia au ajuns in funcție.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat, vineri, ca secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, pune la cale, in sediul central al partidului din Kiseleff, sabotarea sa ca edil prin intoarcerea impotriva ei a consilierilor generali social-democrati.

„Am informatii certe ca la sediul central al PSD din Soseaua Kiseleff se pune la cale un plan de sabotare a mea in calitate de Primar General al Capitalei, prin intoarcerea impotriva mea a consilierilor generali PSD. Concret, dl. Codrin Stefanescu, fost secretar general adjunct al PSD, in total dispret fata de statutul partidului, a inceput sa-i convoace individual pe consilierii generali pentru a-i convinge sa se delimiteze de mine si de echipa mea si sa nu-mi mai voteze proiectele, promitandu-le functii si alte avantaje”, a transmis, vineri, Gabriela Firea intr-un comunicat de presa.

Primarul general al Capitalei mai sustine ca sunt exercitate presiuni asupra consilierilor generali ai PSD sa semneze declaratii prin care sa spuna ca sunt constransi sa voteze la sedintele CGMB proiecte cu care edilul nu este de acord.

Gabriela Firea i-a cerut lui Dragnea să-l retragă în „cazarmă” pe Codrin Ștefănescu

„Mai mult, se fac presiuni asupra consilierilor generali sa semneze declaratii cum ca sunt constransi sa voteze, la fiecare sedinta, proiecte cu care nu sunt de acord. Oricine ar semna asa ceva s-ar dovedi nu doar de rea credinta, ci si nedemn. Pentru ca toate proiectele pe care le propun eu sunt conforme cu Programul de Guvernare Locala, aprobat de conducerea partidului, si cu care ne-am prezentat in fata electoratului in 2016. Am primit increderea alegatorilor din Bucuresti, care ne-au dat 7 primari si majoritate in Consiliul General tocmai pentru a putea pune in aplicare acest program”, mai spune Firea.

Aceasta precizeaza ca daca nu sunt votate proiectele in Consiliul General al Municipiului Bucuresti atunci bucurestenii vor avea de suferit si ofera ca exemplu nevotarea rectificarii bugetare lucru care a dus la imposibilitatea achitarii in avans a gazelor pentru energia termica.

„Daca nu voteaza proiectele noastre, nu pe mine ma pedepsesc, ci pe bucuresteni, cei care le-au acordat votul si increderea. Asa cum s-a intamplat la ultima sedinta de Consiliu General, cand din cauza faptului ca nu a fost votata rectificarea bugetara, nu putem achita in avans gazele pentru energia termica. Vom rezolva acest lucru la sedinta urmatoare, dupa ce sper ca au inteles toti colegii ce consecinte poate avea, uneori, votul politic. Un primar poate supravietui foarte bine si cu un Consiliu ostil. Avem exemple in istoria recenta cand unul dintre predecesorii mei a fost intr-atat de afectat de ostilitatea consilierilor incat a devenit Presedintele Romaniei. O astfel de relatie nu ar aduce insa nimic bun pentru bucuresteni!”, a completat edilul Primariei Capitalei.

„Prin urmare, ii solicit public, ceea ce i-am cerut si personal, presedintelui PSD Liviu Dragnea sa-l retraga in „cazarma” pe Codrin Stefanescu sau sa-l trimita pe alte fronturi. La Primaria Capitalei nu avem nevoie de razboaie si incercam sa facem cat mai putina politica si cat mai multa administratie, in beneficiul cetatenilor. Am inteles destul de tarziu, la jumatatea mandatului, ca nu mai are sens sa ma iluzionez ca voi beneficia de sprijin pentru marile proiecte al Capitalei – cum ar fi rezolvarea problemei traficului prin finalizarea centurii Ocolitoare, la care nici nu se lucreaza in ritm sustinut, dar se inventeaza, in schimb, motive pentru a nu fi transferata la Primaria Generala. As vrea insa macar sa fim lasati in pace, sa putem lucra pentru cetateni”, a declarat Firea.