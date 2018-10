Atac PSD la Firea: conducerea organizației București, contestată în instanță

Consilierul general PSD Marian Orlando Culea a pregatit o scrisoare deschisa in care o parte din consilierii PSD din Primaria Capitalei spun că "nu mai sunt dispusi sa voteze proiectele fara sa fie consultati" de primarul Gabriela Firea.

Culea spune că s-a si contestat in instanta conducerea PSD Bucuresti.

"La Consiliul General se intampla exclusiv ce vrea primarul general. Niciunul dintre consilieri nu este consultat in legatura cu niciun fel de proiect, iar comunicarea intre primarul general si consilierii generali PSD nu exista. Nu are cum sa mai continue o astfel de relatie tensionata. Mai multi consilieri sunt nemultumiti, deocamdata nu au curaj sa arate, insa vor iesi si vor arata. Eu am fost cel care am considerat ca nu mai este cazul sa votam toate proiectele doar asa cum le vrea primarul general si fara sa fim consultati", a declarat, luni, Marian Orlando Culea, liderul grupului consilierilor generali PSD, citat de Ziare.com.

Acesta a spus ca va fi publicata o scrisoare deschisa in acest sens.

"Consilierii, cei care am luat atitudine si care suntem cu partidul, am pregatit o scrisoare deschisa, care va urma sa apara vizavi de situatia care exista la nivelul PSD Bucuresti.

Consilierii arata ca nu mai sunt dispusi sa voteze proiectele fara sa fie consultati, adica vor sa voteze dupa propria constiinta si ceea ce este bun pentru cetatenii Bucurestiului si in acord cu politica noastra", a precizat Culea.

Intrebat cati consilieri generali PSD s-au raliat demersului, social-democratul a raspuns: "Pana la momentul acesta suntem doi consilieri care am fost de la inceput, mai sunt in discutii si alti consilieri. Nu as putea sa va dau un numar sa nu se interpreteze, si asa situatia e tensionata si oamenii sunt destul de retinuti".

Culea a indicat ca s-a deschis in instanta si o actiune de contestare a conducerii PSD Bucuresti.

