Liderul USR, Dan Barna: 70-75% din electoratul nostru așteaptă liste comune cu Cioloș

Presedintele USR, Dan Barna, sustine ca peste 70% din electoratul formatiunii pe care o conduce sustine ca partidul sa candideze pe liste comune la alegerile europarlamentare din 2019 cu partidul fostului premier Dacian Ciolos.

"Discutia nu e la nivel de locuri, mai multe sau mai putine, discutia este in ce masura aceasta lista comuna asigura o portanta mai mare a unei grupari asteptata de un numar foarte mare de cetateni. Am facut cateva analize, avem niste rezultate care arata un procent foarte mare din randul electoratului nostru, care vrea o Romanie europeana, sunt undeva peste 70-75% din electorat care asteapta liste comune. Vom decide, vom vedea", a declarat, luni, la Parlament, liderul USR Dan Barna, citat de Ziare.com, despre discutiile pe care le-a avut cu fostul premier Dacian Ciolos.

Intrebat daca Ciolos va fi cap de lista la alegerile europarlamentare, Barna a raspuns: "Vom discuta si aceste aspecte cand vom ajunge in momentul acela. Detaliile concrete le vom discuta in intalnirea reprezentantilor celor doua partide, in saptamanile urmatoare".

Presedintele USR, Dan Barna, si fostul premier Dacian Ciolos au confirmat, ca au vorbit, duminica, despre posibilitatea ca cele doua partide sa candideze pe liste comune la alegerile europarlamentare din 2019, insa discutiile nu s-au concretizat cu o decizie in acest sens.