Toader își anunță demisia? Mesaj straniu: Nu mă voi mai afla la frâiele ministerului

Mesaj ciudat transmis de ministrul Justiției, Tudorel Toader în dimineața de marți, când, aflat în concediu de odihnă, anunță că întâlnirea programată cu sindicatul grefierilor nu va mai avea loc, pentru că „nu mă voi mai afla la frâiele ministerului”.

UPDATE: Ministrul Justiției Tudorel Toader respinge posibilitatea demisiei sau a demiterii și anunță că astăzi a avut o întrevedere cu reprezentanții Sindicatului Grefierilor și respinge informațiile vehiculate în presă legate de plecarea sa din funcția de ministru.

„Astazi am avut o intrevedere cu reprezentantii Sindicatului Grefierilor ! Contrar celor afirmate in spatiul public, nu am facut declaratii cu privire statutul de membru al echipei guvernamentale!”, scrie Tudorel Toader, pe Facebook.

Realitatatea Tv a anunțat marți dimineață că Tudorel Toader a contramandat întâlnirea cu sindicatul grefierilor, transmițând următorul mesaj: "Va trebui să contramandăm întâlnirea pentru că nu mă voi mai afla la frâiele ministerului":

"Va trebui să contramandăm întâlnirea pentru că nu mă voi mai afla la frâiele ministerului" a scris Tudorel Toader în mesajul obţinut de Realitatea TV.

Discuțiile cu sindicatul grefierilor erau programate pentru dimineața de marți. Ministrul Toader se află în concediu de odihnă de luni, până sâmbătă, cu excepția zilei de miercuri în care va fi prezent la minister pentru a anunța rezultatul evaluării procurorului general al României, Augustin Lazăr.

Toader deține un portofoliu care a revenit PSD-ului, însă este perceput ca fiind mai apropiat de ALDE, care l-a susținut puternic. Probabil că este sigur că se află pe lista de remaniere a lui Dragnea și posibil să fie înlocuit cu PSD-istii Serban Nicolae sau Eugen Nicolicea și să se fi retras cu câteva zile înainte de anunțul oficial.

Klaus Iohannis i-a cerut vineri demisia lui Toader după raportul dur al Comisiei de la Veneţia. Preşedintele a condamnat "comportamentul iresponsabil" al lui Tudorel Toader şi spune că "Ministrul Justiției și-a compromis definitiv credibilitatea, motiv întemeiat pentru a-și prezenta demisia din funcție".

Tudorel Toader, ministrul Justiției, aflat în concediu de odihnă, a postat luni pe Facebook mai multe mesaje referitor la OUG pe Legile Justiției, despre care a scris că vor fi șterse peste o oră.