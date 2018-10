Tăriceanu dezminte că nu l-ar mai susține pe Toader. ”Nu știu nimic despre remaniere”

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, spune că remanierea este problema PSD și că el, la ALDE, nu are „nicio dorință de schimbare”, fapt pe care i l-a transmis și „colegului Dragnea”, la o discuție de principiu, în urmă cu câteva săptămâni.

Întrebat într-un interviu la Digi24 ce știe despre remaniere, Călin Popescu Tăriceanu a răspuns: „Nimic. Nu am discutat acest subiect în cadrul Coaliției. Am discutat în urmă cu câteva săptămâni, de principiu. I-am transmis colegului Dragnea că la ALDE nu am nicio dorință de schimbare”.

Liderul ALDE a precizat că a discutat cu Liviu Dragnea luni seară, iar șeful PSD l-a informat că luni va fi o sedință a conducerii PSD în care se va discuta despre remaniere.

Întrebat dacă ministrul Justiției, Tudorel Toader, mai are susținerea ALDE, Tăriceanu s-a declarat surprins de informația că acesta nu ar mai beneficia de sprijinul său.

„Nu știu de unde a apărut(informația că nu-l mai susțin-n.r.), pe mine mă surprinde. Nu pot să fac zi de zi declarații de susținere. Am declarat că ministrul Toader se bucură de susținerea noastră. Nu știu de unde a apărut această informație, o dezmint categoric”, a spus liderul ALDE.

Context

Tăriceanu și-a luat mâna de pe Tudorel Toader. Soarta lui, decisă în viitorul CEx al PSD (surse)

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a anunțat că nu îl mai susține pe Tudorel Toader și i-a transmis lui Liviu Dragnea că e de acord cu remanierea ministrului Justiției, anunță Digi 24. Declarațiile lui Tăriceanu vin la doar câteva săptămâni de la declarațiile prin care îl susținea pe Toader și spunea că nu e niciun motiv ca acesta să fie demis din Guvern, amintește Digi 24.ro.

Până acum, în problema miniștrilor ALDE și a apropiatei remanieri guvernamentale, Călin Popescu-Tăriceanu a avut o poziție fermă - nu există motive pentru a fi schimbați din funcție. Călin Popescu Tăriceanu a declarat în repetate rânduri că îl susține și îl apreciază pe Tudorel Toader, îl consideră unul dintre cei mai buni miniștri de justiție și nu vede de ce ar trebui remaniat, pentru că nu există motive.

Pe de altă parte, Liviu Dragnea, liderul PSD, a spus ferm că Tudorel Toader se află în guvern pe locurile social-democraților, iar decizia le aparține în exclusivitate, indiferent de ceea ce spun partenerii lor de coaliție.

Decizia finală va fi luată în următoarea ședință a Comitetului Executiv al PSD și se pare că cei doi lideri ai coaliției au ajuns la un acord, iar Călin Popescu-Tăriceanu și-a dat acceptul pentru a fi schimbat Tudorel Toader.

Deocamdată, ministrul justiției și-a luat câteva zile de concediu. Cu toate acestea, s-a întâlnit, marți, cu reprezentanți ai sindicatului penitenciarelor. Și tot marți Tudorel Toader a dezmințit că va pleca de la șefia Ministerului Justiției, după ce în presă a apărut un citat atribuit lui și în care ar afirma că nu se va mai afla „la frâiele ministerului”.