În loc de pact pe Justiție, Dragnea i-a dat lui Iohannis 10 principii ale statului paralel

Președintele PSD Liviu Dragnea i-a respins, miercuri, în declarațiile făcute presei după consultările de la Cotroceni, rolul de mediator pe care Klaus Iohannis a spus că vrea să și-l asume pentru ca partidele parlamentare să ajungă la o înțelegere pentru rediscutarea legilor Justiției.

În declarațiile de după întâlnire, Dragnea a spus că i-a lăsat un set de 10 principii și 7 întrebări. Dacă pe primele le-a citit, pe cele din urmă a spus că nu vrea să le dea publicității înainte ca șeful statului să le citească.

LIVE TEXT (monitorizare Hotnews.ro):

UPDATE - Liviu Dragnea: Am onorat invitația de a veni la aceste dicuții pe tema legilor Justiției. A fost o discuție relativ așezată, în care domnul președinte ne-a exprimat punctul dumnealui de vedere, în sensul că ar trebui reluat procesul legislativ. Nu e nevoie, în opinia noastră, pentru că există deja OUG 92, care intrîă în procedură parlamentară și care cuprinde recomandările Comisiei de la Veneția. Noi nu am respins niciodată o discuție despre sistemul de justiție din România. Dimpotrivă, a fost un obiectiv asumat, pentru că am decis din 2016 să facem greșeala să ne facem că nu vedem ce se întâmplă în România, că nu vedem abuzurile în sistemul de justiție din România. Nu putem să ne facem că există niște protocoale secrete, toxice, care a parazitat instituții importante ale statului, care au fost folosite de unele forțe oculte

- I-am lăsat un set de 10 principii pe care le urmărim noi și un set de 7 întrebări.

- Nu putem să ne angajăm într-o discuție serioasă dacă nu dăm niște răspunsuri la întrebări importante, dacă nu ținem cont de ce se întâmplă cu efectele abuzurilor. I-am lăsat președintelui 10 principii și un set de 7 întrebări la care ar fi foarte bine dacă ar vrea să ne dea răspuns

Setul de ”principii”:

1) Respectarea Constituției României în litera și spiritul ei, inclusiv în ceea ce privește statutul procurorilor și judecătorilor

2) Stoparea abuzurilor din justiție împotriva cetățenilor și înlăturarea efectelor produse.

3) Respectarea drepturilor fundamentale ale omului, garantate de Constituția României și de tratatele internaționale, precum dreptul la apărare și dreptul la un proces echitabil, prezumția de nevinovăție, dreptul la viață privată și inviolabilitatea secretului corespondenței.

4) Garantarea independenței judecătorilor care înfăptuiesc actul de justiție – atât față de mediul politic, dar și față de orice alte forme de presiune exercitate din partea parchetelor sau din partea serviciilor de informații.

5) Garantarea independenței procurorilor în instrumentarea cauzelor, în acord cu respectarea principiului constituțional al subordonării ierarhice.

6) Răspunderea magistraților pentru reaua-credință și grava neglijență în îndeplinirea atribuțiilor pe care le au.

7) Lustrația magistraților care au fost colaboratori ai serviciilor de informații au pus în aplicare protocoalele secrete prin încălcarea Constituției și a legilor în vigoare.

8) Garantarea independenței sistemului judiciar față de orice imixtiune a serviciilor de informații.

9) Principiul celerității în instrumentarea și soluționarea cauzelor penale și civile.

10) Principiul meritocrației și al probității morale și profesionale în promovarea magistraților în funcțiile superioare din sistemul judiciar.

UPDATE - Primii care au intrat la discuțiile cu șeful statului au fost cei de la PSD. Delegația e condusă de Liviu Dragnea. Alături de șeful PSD au venit Robert Cazanciuc, Florin Iordache, Eugen Nicolicea și Șerban Nicolae.

Klaus Iohannis: I-am invitat pentru a discuta pe legile Justiției. În forma în care sunt ele azi trebuie regândite, îmbunătățite. Obiectivul meu e să avem legile corectate și să garantăm independența Justiției. E nevoie de mai multe lucruri: reuarea ciclului legislativ, dar nu oricum. E nevoie de o legiferare responsabilă, transparentă. Pentru asta e nevoie de discuții, transparență, discuții cu CSM. Pe partea politică avem nevoie de o înțelegere pentru a relua acest ciclu legislativ. Avem opinia finală a Comisiei de la Veneția, cel mai autorizat organ în materie de Justiție. Acele recomandări trebuie luate foarte, foarte în serios. Sunt gândite pentru a ne ajuta.

Eu nu vreau niciun pact cu PSD, dar cred că s-a înțeles greșit. Îmi doresc în aceste consultări să fiu văzut ca un mediator. Îmi doresc ca ei să se înțeleagă între ei să se reia discuțiile pe legile Justiției. Ce s-ar putea obține e o înțelegere politică între partidele politice.

​Liviu Dragnea a declarat, dimineață, că PSD răspunde invitației șefului statului și merge separat de ALDE pentru a avea mai mult timp la dispoziție.

„Mergem la Cotroceni astăzi. Împreuna cu mine vor merge Robert Cazanciuc, Florin Iordache, Șerban Nicolae și Eugen Nicolicea. După ieșirea de la Cotroceni o să facem declarații și o să aflați ce am discutat cu președintele”, a spus liderul PSD.

Întrebat de jurnaliști în privința unui eventual pact pe justiție, Dragnea a răspuns: ”Aș vrea să discut după, nu vreau să stric surpriza”.

Background

Dragnea și Tăriceanu la consultări cu Iohannes. Se va semna un pact pe justiție?

Președintele Iohannis a anunțat intenția de a se consulta de la ora 15 cu partidele politice pe marginea reformei justiției demarate de PSD-ALDE, după ce Comisia de la Veneția a criticat modificările aduse Codurilor Penale iar o treime din Codul de procedură penală a fost declarat neconstituțional.

UPDATE Presedintele Iohannis inainte de consultari : ”Nu vreau niciun pact cu PSD si ALDE”, sper sa obtin o intelegere pe justitie intre toate partidele. Legile justitiei trebuie rediscutate in asa fel incit sa avem un sistem independent.

Neoficial, pe surse, se vorbește despre un pact referitor la păstrarea independenței justiției care ar urma să fie semnat de către toate partidele parlamentare care să permită României să-și exercite de la 1 ianuarie 2019 Președinția Uniunii Europene.

In mod neasteptat si fara vreo argumentare, Tudorel Toader a decis sa anunte pentru ora 18 decizia privind evaluarea procurorului general, amanata de mai mult timp.

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor a avut o intalnire cu presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, in biroul acestuia din Senat. Potrivit unor surse politice, in biroul lui Tariceanu se mai afla ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, dar si secretarul general al ALDE, Daniel Chitoiu, relateaza Mediafax.

La ora la care este programata intalnirea dintre presedintele Iohannis cu delegatia minoritatilor, la ora 18, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a decis sa anunte rezultatul evaluarii pe care i-a facut-o procurorului general, Augustin Lazar. Tudorel Toader si-a luat concediu de odihna in aceasta saptamana, exceptie facand doar ziua de astazi.

Conform unor surse, este posibil ca la Cotroceni sa se discute si despre semnarea unui pact pe Justitie, dupa modelul precedentelor intelegeri de acest fel semnate de fostul presedinte Traian Basescu cu liderii partidelor si cu fostul premier PSD Victor Ponta.

Liviu Dragnea a anuntat ca BPN al PSD a decis ca o delegatie a partidului, condusa de el, sa participe la consultari. Din delegatie vor mai face parte Robert Cazanciuc, Florin Iordache, Serban Nicolae si Eugen Nicolicea, cu totii membri in comisiile juridice ale Parlamentului.

Miercuri dimineata, Ambasada SUA a transmis un mesaj de ingrijorare cu privire la incetinirea luptei anticoruptie in Romania, subliniind ca este un factor de risc in legatura cu Rusia.

ALDE a anuntat inca de marti ca participa la consultarile convocate de Klaus Iohannis.

Partidele din Opozitie (PNL, USR, PMP) au reactionat primele, acceptand invitatia presedintelui la dialog.

Liderul PNL, Ludovic Orban, care va conduce delegatia liberalilor, a anuntat, luni, ca va semna in numele partidului o declaratie-angajament in privinta Legilor justitiei, pe care o va inmana presedintelui Klaus Iohannis.

"Voi semna in numele PNL aceasta declaratie-angajament, pe care o voi inmana presedintelui Romaniei, ca sa stie clar pozitia PNL. De asemenea, solicitam celorlalte partide parlamentare sa adopte o pozitie similara, astfel incat sa oferim garantia cetatenilor romani ca exista o pozitie reala in politica pentru a readuce legile justitiei intr-un cadru European, care sa permita accesul liber la justitie pentru fiecare cetatean", a afirmat Orban.

Din delegatia PNL vor face parte presedintele PNL, Ludovic Orban, prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, vicepresedintii PNL Florin Citu si Dan Vilceanu, si presedintele Comisiei juridice a PNL, deputatul PNL Ioan Cupsa.