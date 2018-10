Zegrean despre revocarea lui Lazar ceruta de Toader: Tinta lui e sa dea afara procurorii

Augustin Zegrean, fost presedinte al Curtii Constitutionale, a declarat, miercuri seara, dupa ce ministrul Justitiei Tudorel Toader a cerut revocarea din functia de procuror general a lui Augustin Lazar ca Toader are "o tinta, de dat afara procurori" si fix asta a facut.

"Eu cred ca eliberarea din functie a lui Augustin Lazar s-a hotarat in momentul deciziei CCR (prin care presedintele Romaniei trebuie sa semneze aceste cereri de revocare), iar atunci Tudorel Toader a inteles ca poate sa revoce cand vrea procurorii sefi", a mai precizat Zegrean.

In plus, fostul presedinte CCR a avertizat: "Sa nu va mirati ca daca dupa revocarea lui (Augustin Lazar) veti auzi oameni care cer anularea actelor intocmite in perioada in care era procuror general".

"Nu vreau sa ma pronunt asupra profesionalismului (lui Tudorel Toader - n.red.), dar am impresia ca are un target, o tinta, de dat afara procurori. Si asta a facut", a declarat Augustin Zegrean intr-o interventie telefonica la Digi24.

Intrebat daca propunerea de revocare a lui Augustin Lazar din functia de procuror general este atacabila in vreun fel la CCR, Zegrean a raspuns negativ.

"Nu. Aceasta nu, pentru ca legea ii da dreptul ministrului Justitiei sa il evalueze pe procurorul general, dar cascada asta in care au venit revocarile ne poate pune pe ganduri. Practic, prin toate operatiunile, CSM e dat deoparte, CSM nu mai este luat in considerare, e lasat deoparte intr-un dispret total", a explicat fostul presedinte al CCR.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, miercuri, ca declanseaza procedura de revocare din functie a procurorului general Augustin Lazar. (AICI)