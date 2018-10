Augustin Lazăr, audiat de CSM pe 13 noiembrie. Avizul este consultativ

Procurorul general Augustin Lazăr va fi audiat de Consiliul Superior al Magistraturii pe 13 noiembrie, când va fi analizat raportul de evaluare facut de ministrul justitiei prin care a propus revocarea acestuia din functie. Motivarea avizului va fi data pe data de 21 noiembrie, dar acesta are doar un rol consultativ.

La audierea procurorului general Augustin Lazăr va participa și ministrul Tudorel Toader, așa cum s-a întâmplat și atunci când ministrul a propus revocarea din funcție a șefei DNA Laura Codruța Kovesi.

In cazul acesteia CSM a dat un aviz negativ, dar Tudorel Toader nu a tinut cont de el si a mers mai departe cu procedura. In final, presedintele Iohannis a fost obligat s-o revoce din functie ca urmare a deciziei CCR.

Miercuri seara, intors doar pentru o zi din concediu, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a prezentat raportul privind evaluarea procurorului general, Augustin Lazăr, si a cerut revocarea acestuia din functie. Raportul de 63 de pagini continea 20 de ”capete de acuzare”, multe dintre acestea similare celor folosite si in cazul Kovesi.

Augustin Lazăr a declarat că raportul de evaluare a activităţii sale este modul prin care Executivul, prin ministrul justiţiei, înţelege să raspunda cerintelor Comisiei de la Venetia si sa respecte independenţa Ministerului Public.

El a spus că despre concluziile şi ”exagerările vizibile şi interesate” ale ministrului Justiţiei va vorbi punctual în zilele următoare.