Zegrean: Augustin Lazăr poate cere anularea deciziei de revocare în instanță

Fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean, spune că procurorul general al României, Augustin Lazăr, poate solicita în justiție anularea deciziei de revocare. Ar fi pentru prima dată când o revocare dictată de ministrul Justiției este atacată în instanță, așa că nu se poate ști rezultatul.

Augustin Zegrean spune ca decizia poate fi atacata in instanta, chiar daca in lege nu se specifica clar acest lucru. Fostul presedinte CCR spune ca oricine se poate adresa justitiei daca se considera nedreptatit de un act administrativ si, in acest caz ar fi interesant de vazut solutia instantei.

"Procurorul general, daca considera ca actul prin care s-a propus revocarea lui este nelegal poate justitiei pentru ca accesul liber la justitie este garantat de constitutie. Orice om, care considera ca i s-a incalcat un drept, printr-un act administrativ, si acesta este un act administrativ, se poate adresa justitiei, sa ceara anularea actului si repararea prejudiciului cauzat. Ar fi pentru prima data cand se intampla asa ceva, cand un act al ministrului privind eliberarea din functie ar fi atacat in justitie, dar premierele sunt binevenite si de regula justitia nu se poate pronunta daca nimeni nu o cere. Primul pas este ca el sa ceara aceasta la justitie.

Ar fi interesant de vazut care ar fi solutia adoptata de instanta de judecata. Sigur ca nu scrie in lege ca el poate sa se adreseze justitiei si ca actul acesta poate fi atacat, dar judecatorul nu poate sa respinga o cerere de plano pentru ca legea este neclara sau ca nu e prevazut in lege. Trebuie sa judece, dar este o solutie interesanta propusa de domnul procuror general..." a declarat Augustin Zegrean.

Fostul presedinte CCR spune ca inca din momentul in care Curtea Constitutionala s-a pronuntat cu privire la conflictul dintre presedintele Romaniei si Ministrul Justitiei ca vor aparea situatii de acest gen si ca ori de cate ori un ministru se supara pe un procuror in poate revoca din functie. In plus, Augustin Zegrean spune ca nu i se pare normal ca presedintele sa fie fortat sa intocmeasca un act cu care el nu este de acord.

"Eu am spus cand s-a pronuntat Curtea Constitutionala cu privire la conflictul juridic de natura constitutionala dintre presedintele Romaniei si Ministrul Justitiei, atunci cand presedintele a refuzat sa emita decretul de eliberare din functie al procurorului general DNA, atunci am spus ca calea e deschisa pentru ca orice ministru va veni, cand va veni si va lua postul va schimba procurorii generali, procurorii de la Inalta Curte, de la DIICOT si mai stiu eu de unde... Dar nu numai la schimbarea ministrilor, vad ca si in timpul mandatului daca se supara pe procuror general, poate sa ceara inlocuirea si potrivit deciziei Curtii Constitutionale presedintele este obligat sa accepte sa emita decretul de eliberare din functie.

Nu mi se pare corect, sigur nu este in regula pentru ca presedintele nu poate fi fortat in nici o imprejurare sa intocmeasca un act cu care el nu este de acord. Practic, decizia aceasta a Curtii a fortat putin lucrurile si uitati unde s-a ajuns... Ceea ce i se imputa procurorului general acum, pentru a justifica revocarea lui din functie, multe lucruri comune cu cele care au fost imputate si procurorului general DNA, i se imputa chiar lucruri care tineau de procurorul general al DNA, nu neaparat de Procurorul General al Romaniei dar, se poate ajunge pana acolo incat sa i se reproseze ca el nu a facut si nu a luat nicio masura impotriva 'neregulilor', constatate in activitatea parchetelor", a explicat Zegrean.

"Dar, ce este interesant, este ca i se reproseaza procurorului general ca in momentul in care a fost numit in functie nu a depus toate actele care erau solicitate de regulile privind depunerea candidaturilor, nu si-a depus caracterizarea sau evaluarea pe ultimul an de activitate, or asta nu este vina lui. Nu a depus-o pentru ca nu a avea. Nu el isi face evaluarea, altii erau responsabili cu acest lucru si daca nu i s-a facut nu avea cum sa o depuna, deci i se reproseaza lucruri care nu tin de el", a mai spus Augustin Zegrean.

Fostul presedinte CCR, avertizeaza ca o decizie de anulare in ceea ce priveste mandatul procurorului general poate duce la anularea tuturor actelor intocmite de acesta, iar avocatii nu vor pierde ocazia sa isi scape clientii, prin orice metode.

"Sunt convins ca juristii vor sesiza, ca daca se va accepta aceasta neregula ar fi pus in discutie mandatul procurorului general, in primul mandat pentru ca s-ar putea vorbi despre nulitatea numirii lui in functie, ceea ce ar duce cu gandul pe unii avocati, pe unii juristi, la anularea tuturor actelor intocmite de el in aceasta perioada, ce mi se pare foarte exagerat. Dar, jurist fiind si stiind cum gandesc avocatii, cum fac orice ca sa isi apere clientii nu este exclus sa ajungem la aceasta discutie si astfel, sigur lucrurile se amesteca pentru ca - ba este vorba de anularea actului de numire ca daca se merge pe aceasta motivare, nu se poate cere decat nulitatea actului de numire si apoi se amesteca cu celelalte povesti legate de neindeplinirea obligatiilor de serviciu. Pana la urma, daca stai si te gandesti procurorul general este acuzat practic pentru gandurile exprimate public, ori pentru delict de intentie, nu se mai pedepseste asa ceva. Vom, vedea cum evolueaza lucrurile si daca tot asa merge, ma gandesc cine urmeaza", a mai completat fostul presedinte al Curtii Constitutionale.