Plângerea lui Dragnea împotriva completului de 5 judecători se judecă pe 26 octombrie

Curtea de Apel București s-a grăbit și a stabilit pentru joi judecarea procesului deschis de liderul PSD, Liviu Dragnea, împotriva Colegiului de Conducere a IICJ, privind modul în care au fost formate completurile de judecători.

Procesul lui Liviu Dragnea a fost deschis pe 5 octombrie 2018, iar Curtea de Apel Bucuresti a stabilit termen pe 26 octombrie. Asta in conditiile in care sectia de contencios-administrativ da foarte rar termene in doar trei saptamani atunci cand este vorba de anularea unor acte administrative, scrie Ziare.com

De exemplu, in cazul sefei NN Pensii, Raluca Tintoiu, care a dat in judecata ASF, primul termen a fost stabilit dupa 5 luni de la data introducerii actiunii. Procesul a fost deschis pe 11 decembrie 2017, iar primul termen a fost stabilit pe 8 mai 2018.

Intr-un alt caz mediatizat de la contencios-administrativ, cel in care spionul Don Benyatov a contestat fara succes protocolul SRI-Parchet, primul termen a fost stabilit dupa 6 luni de la data introducerii actiunii. Procesul a fost deschis pe 22 iunie 2017, iar primul termen a fost stabilit pe 11 ianuarie 2018.

De asmenea, Curtea Constitutionala va dezbate, pe 7 noiembrie, sesizarea facuta de premierul Viorica Dancila in legatura cu un posibil conflict juridic intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) referitor la formarea completurilor de cinci judecatori de la instanta suprema.

Ce cere Dragnea

Dragnea este nemultumit ca procesul in care contesta condamnarea la 3 ani si 6 luni de inchisoare este judecat de un complet care a fost constituit la inceputul acestui an, in baza prevederilor legale. Urmatorul termen de judecata a fost stabilit pentru 5 noiembrie.

In vara a intrat in vigoare o noua lege, dar Inalta Curte a explicat ca completurile de 5 judecatori au fost trase deja la sorti la inceputul anului si nu vor functiona dupa noua lege retroactiv, ci incepand cu ianuarie 2019. Unul dintre motive: parlamentarii "au uitat" sa puna norme tranzitorii in legea adoptata.

Ziare.com a studiat cererea de chemare in judecata depusa de Liviu Dragnea la Curtea de Apel Bucuresti. El cere:

- Anularea in parte a hotararii de colegiu a ICCJ - este vorba de partea care priveste compunerea completurilor de 5 judecatori.

- Obligarea ICCJ si a Colegiului de Conducere al ICCJ de a adopta o noua hotarare de colegiu, "in acord cu dispozitiile legale si cu limitele de competenta stabilite prin Constitutia Romaniei".

- Suspendarea hotararii de colegiu, in ceea ce priveste compunerea completurilor de 5 judecatori, pana la solutionarea acestui dosar.

- Sesizarea Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea 304/2004 privind organizarea judiciara. CCR ar trebui sa decida, potrivit liderului PSD, daca constituirea acestor completuri se face "la inceputul fiecarui an" - asa cum este in lege - sau daca se face cand survine o modificare legislativa cu aplicare imediata, "iar evenimentul legislativ este plasat, temporal, pe parcursul anului si nu la inceputul sau sfarsitul acestuia".

- Plata cheltuielilor de judecata.