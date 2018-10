Iohannis spune că nu-l demite pe Augustin Lazăr dar cere demisia lui Toader. Replica lui Toader

Președintele Klaus Iohannis refuză să-l revoce pe procurorul general Augustin Lazăr, așa cum i-a cerut ministrul Tudorel Toader. În schimb, cere, pentru a doua oară, demisia sa. Raportul lui Toader, spune șeful statului, este tendentios si denota intentia acestuia de a subordona politic procurorii.

Iohannis a spus că apreciază activitatea lui Augustin Lazăr în fruntea Ministerului Public și consideră cererea lui Toader inadecvată, de natură să genereze îngrijorea în rândul partenerilor europeni.

Comunicatul transmis de seful statului:

"Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a primit si va analiza Raportul privind activitatea manageriala de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu propunerea de revocare din functie a domnului Augustin Lazar.

Presedintele Klaus Iohannis apreciaza activitatea Procurorului General si considera ca cererea ministrului Justitiei este complet neadecvata si de natura sa genereze neincredere in sistem si ingrijorare in randul partenerilor nostri europeni. Modul in care ministrul a prezentat public raportul este unul tendentios si denota intentia acestuia de a subordona politic procurorii.

Se incearca, din nou, acreditarea ideii ca procurorii sunt dusmanii societatii. Or, in reprezentarea intereselor generale ale societatii si in apararea ordinii de drept, procurorii au un rol esential, consacrat expres prin Legea fundamentala. Fac un apel la magistrati sa nu isi piarda increderea in capacitatea societatii romanesti de a rezista acestui nou asalt asupra statului de drept.

Demersul ministrului Justitiei de revocare a Procurorului General intareste convingerea Presedintelui Romaniei ca domnul Tudorel Toader trebuie sa plece de urgenta din fruntea ministerului pe care il conduce. Statul roman are obligatia de a proteja ordinea de drept, libertatile si drepturile cetatenilor sai, iar acest lucru nu poate fi infaptuit fara un Minister Public independent si eficient".

Toader a cerut revocarea lui Lazar, pe baza unui raport de 63 de pagini

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declansat miercuri procedura de revocare a procurorului general Augustin Lazar, dupa ce a prezentat, timp de o ora, un raport de 63 de pagini, in 20 de puncte, rezultat in urma evaluarii activitatii celui care conduce Ministerul Public.

Intr-o declaratie de presa trasa parca la indigo dupa cea in care a cerut revocarea Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA, Toader a facut intai o lunga introducere, presarata cu citate din declaratiile date de procurorul general si articole de lege.

Apoi a inceput sa spuna, punct cu punct, cele 20 de capete de acuzare, tot ca la Kovesi, detaliate pe parcursul a 63 de pagini. Toader a inceput chiar contestand legalitatea numirii lui Lazar in fruntea Parchetului General si a insinuat ca Iohannis a semnat decretul, pentru ca procurorul ar fi pus si o rezolutie de clasare remisa intr-un dosar care il viza pe seful statului.

Restul punctelor au contestat in mare parte declaratii pe care procurorul general le-a facut public. Mai exact, lui Toader i se pare inacceptabil ca Lazar a criticat modificarile aduse Legilor Justitiei si a avertizat asupra efectelor periculoase pe care le vor avea. Inacceptabil e pentru ministrul Justitiei si ca procurorul general a rostit sintagma "inculpati de rang inalt".

Toader ii mai imputa si ca nu a luat masuri pentru a corecta problemele pe care el le-a identificat la DNA si ca l-a criticat cand a cerut revocarea lui Kovesi.

Replica lui Augustin Lazar

Procurorul general Augustin Lazar i-a raspuns, miercuri, ministrului Justitiei, afirmand ca el nu vede nicio contestare reala a activitatii sale, in cele 20 de "capete de acuzare" insirate de ministru, ci doar "exagerari vizibile si interesate".

Lazar a spus ca va demonta cu documente punct cu punct raportul in zilele urmatoare, punand la indoiala ca ministrul Justitiei ar fi singurul autor al "acestor ziceri penibile". Procurorul general a raspuns insa unora dintre acuzatii si insinuari.