Sorina Pintea: În prezent, în România, nu pot fi tratați nici 30 de pacienți cu arsuri grave

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, spune că în prezent în România nu pot fi tratați simultan 30 de pacienți care au suferit arsuri grave, dar lucrurile sunt pe cale cea bună și că s-au făcut pași importanți.

„În acel moment (al incendiului de la Colectiv - n.r.) cred ca Romania ar fi trebuit sa recunoasca faptul ca nu poate trata un numar atat de mare de pacienti cu arsuri, nicio tara din lume nu poate trata in acelasi timp un numar atat de mare de pacienti. (...)

Nu am urmarit ce a spus ministrul Banicioiu in acel moment, dar pot sa va spun ca nu putem trata 60 de pacienti cu arsuri, in acest moment in Romania, nu putem trata nici 30 cu arsuri grave", a spus ministrul Sanatatii, joi seara, la TVR.

Ea a sustinut ca s-au facut pasi importanti, dar nu suficienti, pentru a putea trata pacientii cu arsuri grave.

"Pot sa va spun ca in acest moment s-au facut pasi importanti, desi nu suficienti, pentru a putea trata pacientii cu arsuri grave, ca azi s-a publicat pe site-ul Bancii Mondiale un caiet de sarcini privind achizitia unor componente pentru centre pentru marii arsi, ca in 6 august 2018 am semnat un contract pentru studiu de fezabilitate pentru patru centre pentru marii arsi, pentru ca nu pot sa spun de ce banii Bancii Mondiale pentru aceste constructii au fost blocati atatia ani.

Important este ca acum facem pasi inainte. Unul dintre primele mele acte normative semnate la 1 martie 2018 a fost Ordonanta 8, care prevedea prelungirea decontarii tratamentului pentru ranitii din Colectiv pana in 2020 si extindea decontarea atat in clinicile private, cat si cele de stat", a explicat Pintea.

Ministrul a subliniat ca "lucrurile se misca" privind centrele de arsi.

"Au trecut trei ani, eu spun ca lucrurile se misca, nu suficient, cu siguranta. Am vazut cateva reportaje facute de colegii dvs. in cateva orase unde se presupune ca exista centre pentru arsi (...); s-au livrat o parte din echipamente, se folosesc in terapiile intensive din acele spitale, asta nu inseamna ca nu s-au livrat, ca au ramas niste incaperi pe care va trebui sa le mobilam cu aparatura, dar o parte din aparatura a plecat.

As vrea sa se stie clar ca lucrurile se misca, nu suficient, depindem de proceduri de anumite lucruri. Mie mi-ar placea sa le misc foarte repede, din pacate, ar fi trebuit miscate de cand s-au semnat acele contracte sau acorduri", a explicat ministrul Sanatatii.

Pintea a precizat ca in cazul in care s-ar intampla o tragedie asemanatoare cu cea de la Colectiv, ar trebui declansat mecanismul de protectie civila.

"Sa declansam mecanismul de protectie civila, sa cerem ajutor (intr-un caz asemanator cu cel de la Colectiv - n.red.) . Atat de multi pacienti cu arsuri grave nu pot fi tratati in nicio tara, nu in Romania in acest moment.

Asta as face, pentru ca am avut pacienti cu arsuri pe care i-am trimis in strainatate si am avut cazuri in care mi s-a cerut semnatura ministrului sanatatii, pentru ca nu puteam face plata inainte, neavand dosarele aprobate.

Da, exista o birocratie pe care am modificat-o, vor fi niste proceduri mai rapide, dar pana la urma ne-am asumat si asta. Pastrez acel document in care spun: eu, ministrul Sanatatii, imi asum sa trimit acesti pacienti acolo. Pana la urma, cred ca este vorba si de curaj si de dorinta de avea grija de oameni si nu spun ca am avut-o doar eu, au facut-o multi", a conchis Sorina Pintea.