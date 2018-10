Parchetul din Alba Iulia : Augustin Lazăr n-a clasat dosare deschise pe numele lui Iohannis

Parchetul Curtii de Apel Alba Iulia arata ca procurorul general Augustin Lazar nu a solutionat si nici nu a confirmat vreun dosar in care apare numele presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, la solicitarea Ziare.com.

Una dintre acuzatiile grave facute de Tudorel Toader, atunci cand a cerut revocarea procurrului general, a fost ca numirea lui Augustin Lazar s-ar fi facut in baza clasarii unui dosar al lui Klaus Iohannis, scrie Ziare.com

Potrivit raspunsului primit de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia, in perioada 2007-2018, au fost identificate 9 dosare care il privesc pe Klaus Iohannis, in care s-au dispus solutii de clasare. "Nu a fost identificat nici un dosar solutionat sau confirmat de dl. procuror general Augustin Lazar", se arata in adresa procurorilor remisa Ziare.com.

Raspunsul este semnat de Pamfil Mugurel, procuror sef Sectie de urmarire penala din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia.

Augustin Lazar a ocupat mai multe functii de conducere in cadrul PCA Alba Iulia: procuror general adjunct (2009-2013) si procuror general (2013-2016).

Tudorel Toader: Augustin Lazăr a depus o rezolutie de clasare într-un dosar care îl viza pe Klaus Iohannis, și acesta din urmă l-a recompensat cu functia de procuror general al Romaniei, fără niciun fel de „ievaluare”, la propunerea ministrului Justiției de atunci, Raluca Prună.

"Pe 27 aprilie 2016, a semnat numirea in functia de procuror general, unde nu exista evaluarea criteriilor de performanta profesionala. Rezulta faptul ca ministrul Justitiei de la acea data a facut propunerea de numire in functia de procuror general cu nerespectarea criteriilor si procedurilor legale. Presedintele Republicii nu a verificat legalitatea evaluarii in propunerea numirii facute.

De ce ministrul Justitiei a transmis fara ca dosarul sa fie complet, presedintele a numit fara a exista verificarea legalitatii si nu credem faptul ca are vreo legatura numirea cu unul dintre documentele din dosarul de candidatura, in care, si nu inteleg de ce, apare o rezolutie de clasare emisa de procurorul Lazar referitoare la presedintele Romaniei in functie", a declarat Tudorel Toader.