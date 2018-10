Ghinea: Klaus Iohannis are de ales între referendumul pe justiție sau greva prezidențială

Deputatul USR Cristian Ghinea considera ca presedintele Klaus Iohannis are toate motivele sa puna pe masa tema referendumului pe justitie si ca ar putea sa intre in greva prezidentiala, in contextul declansarii procedurii de revocare a lui Augustin Lazar.

Intrebat la RFI Romania ce variante are Iohannis in acest moment, Ghinea a spus ca "foarte putine, dat fiind precedentul de la demiterea doamnei Kovesi, dar daca tineti minte, eu am propus atunci - si a facut valuri propunerea - o greva prezidentiala, asta insemnand in paralel cu greva regala de dupa Al Doilea Razboi Mondial un refuz al sefului statului de a indeplini atributii la care-l obliga legea, dar atributii marsave, in raport cu interesele nationale".

"Gravitatea este chiar mai mare, pentru ca procurorul general era ultima stavila in fata tavalugului PSD-ALDE de distrugere a Justitiei. Dar, pe de alta parte, e greu, odata ce a luat decizia aia, sa spuna ca o sa schimbe acum. Vedeti, suntem intr-o capcana a precedentelor aproape fara iesire", a adaugat Cristian Ghinea.

Deputatul a precizat ca, la intalnirea cu Iohannis, delegatia USR a discutat despre un referendum pe tema Justitiei.

"Sa nu uitam ca este un referendum declansat chiar pe tema Justitiei, sa nu uitam ca de cand presedintele a declansat formal acel referendum, un milion de romani au semnat pentru schimbarea Constitutiei, in campania 'Fara penali' a USR. Deci are toate motivele sa puna pe masa natiunii acest subiect.

Dar asta nu schimba capcana de care vorbeam mai devreme, ca, potrivit deciziei CCR, presedintele are aceasta obligatie din care poate sa iasa doar printr-un refuz ferm de a-si indeplini o atributie, mergand pana la a ajunge in fata unui referendum de suspendare, ca sa vedem daca romanii vor in acest moment sa aleaga intre un presedinte care rezista si un PSD-ALDE care preseaza la distrugerea Justitiei.

Nu vad care ar fi aceasta mare tragedie, pana la urma, poporul este suveran si putem sa avem aceasta dilema rezolvata la acel nivel", a spus Ghinea.

Intrebat daca presedintele Iohannis ar risca o suspendare, Ghinea nu vrea sa speculeze.

"Eu ca alegator al presedintelui Iohannis data trecuta constat faptul ca rolul presedintelui, institutia prezidentiala in sine a fost golita de sens treptat pe foarte subiecte. Si la numirea ministrilor si la numirea procurorilor si la legile pe care le-a intors si apoi i-au revenit in aceeasi forma.

Avem o golire a rolului prezidentiaal si as vrea sa vad daca poporul roman accepta aceasta golire", a adaugat deputatul USR.

Amintim ca miercuri seara Toader a declansat procedura de revocare a procurorului general Augustin Lazar. Anuntul a fost facut intr-o conferinta in care a prezentat, timp de o ora, un raport de 63 de pagini si in 20 de puncte, rezultat in urma evaluarii activitatii lui Lazar.

De altfel, parlamentarii USR au luat inițiativa de a depune proiecte de lege pentru a transpune integral recomandările Comisiei de la Veneția atât în cele trei legi ale justiției cât și pentru codurile penale.

"Este foarte important ca România să se alinieze la standardele europene în domeniul justiției pentru a dovedi partenerilor externi că lupta anti-corupție rămâne o prioritate a țării noastre. Faptul că România este condusă temporar de un partid al penalilor nu trebuie să afecteze parcursul european al țării noastre", susțin aceștia.

"Măcar în ceasul al 12-lea, această coaliție toxică pentru România trebuie să preia recomandările Comisiei de la Veneția pentru că altfel pune în pericol poziția țării noastre în Uniunea Europeană. Cu Tudorel Toader și coaliția PSD-ALDE la guvernare, România nu are nicio șansă să mai scape de Mecanismul de Cooperare și Verificare sau să intre în spațiul Schengen," au mai completat reprezentanții USR.

Modificările adoptate de Parlamentul României la Codul penal și de procedură penală slăbesc eficiența sistemului judiciar penal în privința luptei împotriva corupției, crimelor cu violență și crimei organizate, se arată într-un comunicat transmis vineri de Comisia de la Veneția.