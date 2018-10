Klaus Iohannis amână avansarea la gradul de general a colonelului Cătălin Paraschiv

Preşedintele Klaus Iohannis amână avansarea în grad a colonelului Cătălin Paraschiv, (fantoma albă) cel care a coordonat trupele speciale ale Jandarmeriei în intervenţia împotriva protestatarilor la mitingul din 10 august, informează Digi24.

O eventuală înaintare în grad ar putea fi luată în discuţie abia după ce organele judiciare vor stabili cu exactitate legalitatea acţiunilor Jandarmeriei din seara protestului diasporei.

Propunerea de avansare a fost trimisă la Preşedinţie de ministrul de Interne,Carmen Dan, cu argumentul că Paraschiv „a dat dovadă de un înalt profesionalism, responsabilitate și devotament în exercitarea atribuțiilor de serviciu”, în ciuda faptului că este în desfășurare o anchetă penală privind legalitatea intervenției în forță a jandarmilor în seara zilei de 10 august.

Colonelul Cătălin Paraschiv a fost audiat de două ori la Parchetul General în dosarul privind violențele din 10 august, însă procurorii nu l-au acuzat încă de nimic legat de intervenţie.

Poziția Administrației Prezidențiale publicată de Ziare.com:

"Ministrul Afacerilor Interne a trimis Presedintelui Romaniei mai multe propuneri de acordare a gradului de general de brigada unor colonei si acordarea gradului profesional de chestor de politie unor comisari-sef de politie din cadrul Ministerul Afacerilor Interne.

Aceste propuneri ale ministrului Afacerilor Interne reprezinta informatii confidentiale pana la finalizarea analizei de catre departamentul de specialitate din cadrul Administratiei Prezidentiale.

Acordarea gradului de general, respectiv a gradului profesional de chestor de politie, conform Deciziei Curtii Constitutionale nr. 1222 din 12.11.2008, reprezinta o atributie exclusiva a Presedintelui Romaniei, iar nu o obligatie, astfel ca seful statului are posibilitatea de a aprecia daca acorda sau nu gradul de general, respectiv gradul profesional de chestor de politie.

Potrivit Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii si Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, propunerile privind acordarea gradului de general se aproba de catre Consiliul Suprem de Aparare a Tarii. Avand in vedere evenimentele din data de 10 august a.c., din timpul protestului din Piata Victoriei, in care a fost implicata Jandarmeria Romana si alte structuri din Ministerul Afacerilor Interne, se impune ca luarea unei decizii de catre Consiliu referitoare la acordarea gradului de general de brigada colonelului Paraschiv Dumitru Catalin Razvan sa se realizeze dupa pronuntarea organelor judiciare abilitate cu privire la legalitatea actiunilor Jandarmeriei Romane".

Conform Constituției, in calitate de șef al statului si comandant al forțelor armate, Președintele României îndeplinește și atribuțiile privind acordarea gradelor de mareșal, de general si de amiral. Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 384 din 4 mai 2006, a statuat ca aceasta atribuție "reprezintă un drept al Președintelui, iar nu o obligatie, astfel ca seful statului are posibilitatea de a aprecia daca acorda sau nu aceste grade, fără a fi condiționat de lege, așa cum este in cazul atributiei privind numirile in functii publice".