Orban: Tudorel Toader a mințit Comisia de la Venetia: nu a cerut opinie pe OUG 92

PNL afirmă că din răspunsul primit de la Comisia de la Veneția, cu privire la scrisoarea informală pe marginea legilor justiției, rezultă că ministrul Justiției Tudorel Toader a mințit când a afirmat că va exista și opinia oficialilor europeni asupra celor două OUG, Comisia nefiind sesizată, a declarat Ludovic Orban.

"Dupa emiterea OUG 90 si 92, am trimis o scrisoare catre Comisia de la Venetia in care am prezentat succinct continutul celor doua ordonante si am informat Comisia de la Venetia ca ministrul Justitiei a mintit opinia publica din Romania spunand ca cele doua ordonante au fost emise in urma consultarilor cu Comisia de la Venetia si cu acordul acesteia.

Am primit un raspuns din partea lui Thomas Markert, secretarul Comsiei de la Venetia, care arata ca Tudorel Toader a mai mintit o data opinia publica, spunand ca in privinta ordonantei 90-92, Comisia de la Venetia se va pronunta, va analiza aceste doua ordonante. Raspunsul care a fost transmis de Thomas Markert ne spune ca Comisia de la Venetia nu poate sa examineze cuprinsul celor doua ordonante pentru ca nu au fost traduse inaintea sesiunii plenare si ca nu exista o cerere formala de emitere a unei opinii asupra ordonantelor din partea aurtoritatilor din Romania. Din nou Tudorel Toader a mintit spunand ca se va pronunta Comisia de la Venetia iar Comisia de la Venetia spune in scris negru pe alb ca nu a fost sesizata", a declarat Ludovic Orban, duminica, la Brasov, scrie Ziare.com.

Liderul PNL a anuntat ca luni, 29 octombrie, partidul pe care il conduce, va depune un proiect pentru transpunerea recomandarilor Comisiei de la Venetia pe legile justitiei.

"Dupa refuzul majoritatii guvernamentale de a sesiza Comisia de la Venetia, PNL impreuna cu presedintele Romaniei am reusit, facand apel la diplomatie europeana, sa sesizam Comisia de la Venetia in ceea ce priveste cele trei legi ale justitiei, cat si codul penal si codul de procedura penala. Rapoartele, punctele de vedere ale Comisiei de la Venetia au fost devastatoare. In cursul zilei de luni, PNL va inainta un proiect de lege in care vom asigura transpunerea acestor recomadari privind legile justitiei, de asemenea codului penal si codului de procedura penala am solicitat acelasi lucru", a adaugat Orban.

Scrisoarea trimisa de liberali Comisiei de la Venetia

Liberalii au trimis o scrisoare de informare catre Comisia de la Venetia, in care sustin ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a folosit de calitatea de membru al Comisiei de la Venetia pentru a justifica adoptarea proiectelor legislative controversate.

"Partidul National Liberal, in calitate de initiator la nivelul Adunarii Parlamentare al Consiliului Europei al demersurilor care au dus la sesizarea Comisiei de la Venetia de catre Comisia de Monitorizare a APCE asupra modificarilor aduse Legilor Justitiei din Romania, ne consideram indreptatit moral sa va aducem la cunostinta urmatoarele aspecte privitoare la evolutia modificarilor legislative din tara noastra, operate printr-o Ordonanta de Urgenta a Guvernului (92/2018), initiata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. In primul rand, invederam faptul ca domnul Tudorel Toader, actual ministru al Justitiei, s-a folosit in repetate randuri - atat domnia sa, cat si reprezentantii majoritatii guvernamentale - de calitatea de membru al Comisiei de la Venetia pentru a legitima public solutii legislative cel putin controversate", se arata in scrisoarea trimisa catre Comisia de la Venetia.

Printre proiectele legislative enumerate in documentul adresat oficlialilor europeni, se numara Ordonanta de urgenta 92/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei.

"In cazul OUG 92/2018 ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a justificat adoptarea ordonantei de urgenta prin faptul ca a avut discutii prealabile cu reprezentanti ai Comisiei de la Venetia. In acest sens, ministrul Justitiei a lasat sa se inteleaga faptul ca exista o forma convenita a modificarilor pe care urma sa le opereze in cazul Legilor Justitiei prin Ordonanta de Urgenta, folosindu-se in acest mod de prestigiul Comisiei de la Venetia pentru a acredita la nivelul opiniei publice romanesti faptul ca modificarile aduse nu vor afecta sistemul judiciar, ci vor implementa recomandari ale Comisiei de la Venetia din raportul preliminar dat publicitatii in 13 iulie 2018", prevede scirsoarea de informare.

Scrisoarea este semnata de presedintele PNL, Ludovic Orban, si "are un caracter de informare pentru distinsii membri ai Comisiei de la Venetia inainte de comunicarea raportului final asupra modificarilor aduse Legilor Justitiei din Romania".

Documentul trimis de PNL este adresat presedintelui Comisiei Europene pentru Democratie prin Drept, Giani Buquicchio, si secretarului general al Comisiei de la Venetia, Thomas Market.