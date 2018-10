Asa alegi cel mai potrivit semineu pentru casa ta!

De cele mai multe ori, in filme sau reviste, semineul este un element important in timpul Sarbatorilor de Iarna. Asta pentru ca, langa un semineu se regaseste bradul de Craciun, sub care stau atent asezate cadourile, iar in jurul sau familia canta melodii de sarbatoare sau se bucura de o cana aburinda cu vin fiert sau ciocolata calda.