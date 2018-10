Senat: Închisoare acasă fără supraveghere pentru condamnații la 5 ani cu executare

După ce Curtea Constituțională a declarat Legea privind măsurile privative de libertate, neconstituțională în integritatea ei, la sesizarea lui Iohannis, și parțial neconstituțională, pe articolele sesizate de ICCJ, plenul Senatului a votat luni modificări care relaxează sau anulează chiar, impunând pe scară largă detenția la domiciliu.

Printre modificările aduse de senatori se numără posibilitatea ca pedepsele de până la 18 luni de închisoare, pentru fapte comise fără violență, să fie executate la domiciliu în mod automat, față de numai 12 luni cât era prevăzut în varianta inițială.

Executarea pedepsei la domiciliu se face fie cu brățară electronică de supraveghere, fie fără, dacă persoana condamnată nu a avut abateri disciplinare, și nu a primit o condamnare mai mare de 5 ani.

Senatorii au decis ca persoanele care execută pedeapsa la domiciliu să poată fi eliberate condiționat dacă nu săvârșesc abateri.

Proiectul legislativ a fost adoptat cu 102 voturi "pentru", 14 voturi "împotrivă" și trei abțineri.

Din modificările votate:

La art. 38 se prevede că "Judecatorul de supraveghere a privarii de libertate poate dispune executarea detentiei la domiciliu fara sistem electronic de supraveghere in cazul in care persoana condamnata:

a) nu are rapoarte de abateri disciplinare;

b) are o pedeapsa care nu depaseste 5 (cinci) ani", se arata in alineatul 12 introdus la articolul 38 al legii.

La același articol se mai prevede ca „în cazul persoanelor condamnate la pedeapsa inchisorii de pana la 18 luni executarea pedepsei se realizeaza prin detentie la domiciliu, cu exceptia persoanelor condamnate pentru fapte cu violenta".

Verificarea executării pedepsei la domiciliu se va realiza de lucrătorii anume desemnați de către MAI.

Verificarea respectării de către persoana condamnată a obligațiilor stabilite de către Judecătorul de supraveghere se va realiza prin supraveghere periodică a imobilului de executare, prin vizite la persoana condamnată, prin obținerea de informații prin modalități prevăzute de lege în legătură cu comportamentul și activitatea acesteia în locul de executare.

In forma in vigoare, articolul 38 arata astfel: "Regimul deschis se aplica initial persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violenta pedeapsa inchisorii de cel mult un an, respectiv pentru fapte comise fara violentala pedeapsa inchisorii mai mare de un an, dar care nu depaseste trei ani".

De asemenea, articolul 97 (2) a fost modificat astfel: "Liberarea condiționată se poate acorda și pentru persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim semideschis, deschis sau se află în executarea pedepsei prin detenție la domiciliu".

Femeile insarcinate și cele cu copii scapa de condamanarile de pâna la 10 ani

O alta modificare adoptata se refera la persoanele condamnate la pedeapsa inchisorii, care au in intretinere minori.

"Regimul detentiei la domiciuliu se aplica si persoanelor cu inchisoarea de pana la 10 ani, aplicate femeilor insarcinate, persoanelor care au in intretinere minori, daca acestor persoane nu li s-au interzis drepturile parintesti inaintea pronuntarii unei hotarari de condamnare definitive", prevede modificarea adusa proiectului de lege.

Prin persoana care are in intretinere minori se intelege persoana care se afla in urmatoarele situatii:

este parintele unui minor, celalalt parinte fiind necunoscut, decedat, declarat disparut prin hotarare judecatoreasca, pus sub interdictie, decazut din exercitiul drepturilor parintesti sau caruia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor parintesti;

este parintele unui minor care i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca definitiva;

este parintele unui minor cu privire la care exercita singur atitudinea parinteasca, in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive;

este parintele unui minor al carui locuinta a fost stabilita la acest parinte, prin hotarare judecatoreasca definitiva sau prin act notarial, chiar daca autoritatea parinteasca este exercitata de catre ambii parinti.

Senatul e prima camera sesizata in acest sens, forul decizional fiind Camera Deputatilor.