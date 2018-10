Pentru Udrea: Detenție acasă pentru femeile condamnate la max 10 ani cu minori în întreținere

Elena Udrea va putea să vină să-și ispășească toate pedepsele în România, în condiții infinit mai bune ca în Costa Rica. Unul dintre amendamentele la Legea executării pedepselor privative de libertate permite femeilor însărcinate sau cu copii în întreținere condamnate până la 10 de închisoare să execute pedeapsa acasă.

Textul adoptat de Senat:

"Regimul detentiei la domiciliu se aplica si persoanelor cu inchisoarea de pana la 10 ani, aplicate femeilor insarcinate, persoanelor care au in intretinere minori, daca acestor persoane nu li s-au interzis drepturile parintesti inaintea pronuntarii unei hotarari de condamnare definitive", prevede modificarea adusa proiectului de lege.

Prin persoana care are in intretinere minori se intelege persoana care se afla in urmatoarele situatii:

este parintele unui minor, celalalt parinte fiind necunoscut, decedat, declarat disparut prin hotarare judecatoreasca, pus sub interdictie, decazut din exercitiul drepturilor parintesti sau caruia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor parintesti;

este parintele unui minor care i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca definitiva;

este parintele unui minor cu privire la care exercita singur atitudinea parinteasca, in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive;

este parintele unui minor al carui locuinta a fost stabilita la acest parinte, prin hotarare judecatoreasca definitiva sau prin act notarial, chiar daca autoritatea parinteasca este exercitata de catre ambii parinti.

Grațiere pentru actele de corupție

Traian Băsescu a depus însă și o serie de amendamente la Legea grațierii care favorizează și mai mult persoanele cu pedepsele mai mici de 10 ani, și în special femeile, cărora li se înjumătățesc pedepsele, inclusiv pentru corupție.

Un alt amendament permite gratierea inclusiv a persoanelor condamnate pentru terorism.

Fostul presedinte Traian Basescu a sustinut gratierea femeilor condamnate pentru coruptie, dand chiar exemplul unei femei care poate "a luat mita intr-un minister", admitand ca poate are o "sensibilitate aparte", cunoscuta, pentru femei. El a criticat arestarea preventiva a Crinutei Dumitrean, fost sefa ANRP, insarcinata in luna a opta. "Pe mine m-a oripilat ce ati facut cand o femeie gravida in 8 luni ati bagat-o in beciul domnesc. Daca asta vreti sa fie abordarea fata de femeie, faceti o tara de procurori!"

"Daca pasiunea este sa fie tratate ca barbatii rezolvati problema, dar o femeie trebuie sa tratata altfel decat barabtii mai ales cand e vorba de pentienta. O femeie care are in intretinere un copil de pana la 14 ani, acel copil sigur are nevoie de mama. Pe mine m-a oripilat ce ati facut cand o femeie gravida in 8 luni ati bagat-o in beciul domnesc. Daca asta vreti sa fie abordarea fata de femeie, faceti o tara de procurori! Eu tin foarte mult la acest amendament dar cred ca regimul pentinciar al femeilor este ingrozitor. Bagati-le mai putin in puscarie decat pe barbati" a spus senatorul PMP, in fata comisiei juridice. In sala se afla si un reprezentant al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

"O femeie care a luat mita intr-o primarie nu zic sa nu fie condamnata dar copilul acela merita sa aiba mama alaturi, la fel ca cel al unei mame care a fluierat in biserica" a spus Basescu.

Presedintele comisie juridice Serban Nicolae i-a raspuns acestuia ca responsabilitatea era la mama care putea sa nu ia mita.

Ulerior, Basescu, sustinandu-si un amendament la legea gratierii, a declarat: "Din categoriile excluse (de la gratiere - n. r.), elimin si eu violenta, dar sa lasam pe cele care au facut un act de coruptie. Au luat o mita intr-o primarie, intr-un minister. Poate am o sensibilitate aparte pentru femei. E cunoscuta a spus Basescu.

Basescu vrea sa elimine si multe dintre exceptiile de la lege, considerand ca ea este prea restrictiva. Astfel, fata de forma Guvernului, in viziunea fostului presedinte vor putea fi gratiati si cei condamnati pentru violare de domiciliu, furt calificat in toate formele, gestiune frauduloasa, inselaciune, delapidare, abuz in serviciu, favorizarea faptuitorului, fraudele comise prin sisteme informatice si mijoace de plata electronice, infractiunile de coruptie in toate formele, conflictul de interese, obtinerea ilegala de fonduri, deturnarea de fonduri, infractiunile de coruptie si de serviciu comise de alte persoane, falsul material in inscrisuri oficiale, falsul intelectual, falsul informatic si constituirea de grup infractional organizat in toate formele.

O parte a acestor infractiuni erau deja exceptate, insa doar in anumite forme si doar in anumite conditii.

Sunt vizate de gratiere si infractiunile din legile speciale, precum cele privind drogurile si spalarea banilor. Este eliminata insa si exceptia privind infractiunile stabilite de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului.