Codrin Ștefănescu: Mapa profesională a lui Lazăr provoacă amânarea strategică a remanierii

Codrin Ștefănescu, un fidel al lui Liviu Dragnea, a declarat marți că anunțul privind remanierea guvernamentală di motive „strategice”, pentru că liderii social-democrați văd „un scandal cât Munții Carpați” legat de mapa profesională a procurorului general Augustin Lazăr.

Codrin Ștefănescu, secretar general adjunct la PSD, explică în stilul caracteristic că decizia de a amâna remanierea guvernamentală cu cel puțin o săptămână nu sunt disensiunile din coaliție ci „dezvăluirile” făcute de ministrul Justiției la revocarea lui Augustin Lazăr și care în viziunea conducerii PSD au declanșat un „scandal incredibil”.

"Este o amanare strategica. Nu este legata nici de zvonurile false privind tensiunile din coalitie, nici de asa-zisii pucisti din interiorul partidului. In coalitie lucrurile stau exceptional si asta a confirmat si dl Calin Popescu Tariceanu si noi in ultimele 24 de ore.

In interiorul partidului vom discuta lucrurile organizat, cu tact si cu capacul pe oala, asa cum face PSD-ul dintotdeauna. Sunt finalizate evaluarile legate de activitatea ministerelor in concordanta cu programul de guvernare. E doar o amanare de o saptamana, mai ales ca suntem in mijlocul unui scandal incredibil de mare in ceea ce priveste mapa profesionala a procurorului general si dezvaluirile facute de ministrul Justitiei in momentul revocarii.

Ne-am gandit ca nu trebuie sa monopolizam atentia opiniei publice in aceste momente si ca putem amana pentru o saptamana sedinta CEx in care vom analiza remanierea Guvernului", sustine Stefanescu.

De ce intarzie remanierea Guvernului

Social-democratul a adaugat ca urmeaza un scandal "cat Muntii Carpati" cu privire la dosarele presedintelui Klaus Iohannis si mapa profesionala a lui Lazar.

"Motivul amanarii este ca dl Tudorel Toader urmeaza sa iasa cu documentul din mapa profesionala si o sa fie scandalul cat Muntii Carpati. De sapte zile, Iohannis tace. Ciolos tace si Pruna nu-si mai aduce aminte de nimic.

Iar opinia publica este extrem de interesata de acest lucru, pentru ca noua ni s-a spus mereu ca suntem un partid de penali, 'ciuma rosie', si ca presedintele Iohannis nu a fost niciodata cercetat penal si nu exista niciun document in sensul asta, ca sa aflam ca, de fapt, a fost cercetat in noua dosare care au fost clasate pe vremea cand dl Lazar era sef acolo si, mai mult, unul din ele, probabil mai complicat, a fost trecut si in mapa lui profesionala in momentul in care a candidat alaturi de Codrut Olaru si Oana Schmidt Haineala pentru functia de procuror general al Romaniei.

Aceste aspecte care vor fi dezvaluite in public de catre partile implicate sunt un subiect extrem de important pentru romani si atunci am luat aceasta hotarare de a amana discutia noastra interna", a indicat Stefanescu.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca s-a referit la dosarul de candidatura al procurorului general Augustin Lazar si nu la mapa profesionala, atunci cand a spus ca in acel dosar exista rezolutia de clasare care-l priveste pe seful statului Klaus Iohannis.

Intrebat daca va face publice toate documentele referitoare la acest subiect, inclusiv acea rezolutie care ar exista la dosarul de candidatura al procurorului general Augustin Lazar, ministrul Justitiei a raspuns: "Astazi (marti - n.red.) va voi oferi raspunsurile. Nu plec din minister pana nu ofer toate raspunsurile".