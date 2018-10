Moțiunea simplă a Opoziției, pretext pentru ca PSD să poată scăpa de Tudorel Toader

Plenul Camerei Deputaţilor dezbate, marţi, moţiunea simplă intitulată „Ministrul Justiţiei, un ministru de nota 4 (patru)”, în care PNL şi USR îi solicită demisia lui Tudorel Toader, votul urmând să fie dat în şedinţa de plen de miercuri.

” 'Pentru fiecare dintre noi vine o vreme a evaluării', spuneaţi la un moment dat. Astăzi, a sosit timpul să fiţi evaluat dumneavoastră, domnule Ministru al Justiţiei, iar în urma evaluării noastre, efectuate în temeiul dispoziţiilor constituţionale, am concluzionat că sunteţi un ministru de nota 4!”, se arată în textul moţiunii simple

Tudorel Toader este vinovat de faptul că ridicarea MCV devine un obiectiv tot mai îndepărtat pentru români, spuin autorii moțiunii.

„Organele judiciare nu sunt perfecte, dar justiţia din România a făcut în ultimii ani progrese evidente, recunoscute chiar şi de către organismele internaţionale. La începutul anului 2017 ne-am fi putut apropia de ridicarea Mecanismului de Cooperare şi Verificare, poate chiar am fi atins acest obiectiv, dacă PSD-ALDE nu ar fi declanşat, odată cu OUG 13, acest asalt fără precedent asupra justiţiei. Acum, după ce au fost modificate şi legile justiţiei, dar şi legislaţia penală ridicarea MCV-ului devine un obiectiv din ce în ce mai îndepărtat, iar de această situaţie regretabilă se face vinovat şi Ministrul Justiţei,Tudorel Toader”, au scris PNL şi USR.

„Pe 22.02.2018, la un an de la momentul învestirii dumneavoastră, aţi demostrat tuturor că aţi ales să fiţi un simplu instrument în mâna domnilor Tăriceanu, Dragnea şi a tuturor celor care sunt deranjaţi de justiţia independentă. Sigur, potrivit legii, aveaţi prerogativa de a propune revocarea procurorului-şef DNA, dar ştiţi bine şi definiţia de şcoală a abuzului de drept şi anume exercitarea unui drept într-un mod contrar scopului său. Exact asta aţi făcut dumneavoastră: nu v-aţi exercitat dreptul de a solicita revocarea procurorului-şef DNA în scopul îmbunătăţirii activităţii şi eficienţei DNA, ci în scopul decapitării celei mai incomode şi nesuferite de către corupţi instituţii din România”, mai spun autorii moțiunii.

Pe parcursul a 20 de puncte - tot atâtea câte a avut Tudorel Toader în veritabilul rechizitoriu pe care i l-a instrumentat procurorului general Augustin Lazăr pentru a cere revocarea sa -, PNL şi USR îl acuză pe Toader că a „promovat politizarea justiţiei”.

„Este de notorietate că dumneavoastră aţi fost promotorul unor idei nocive de modificare a legilor justiţiei cum ar fi controlul absolut, concentrat în mâna ministrului justiţiei, pe numirile procurorilor de rang înalt, înfiinţarea unei direcţii speciale de anchetare a magistraţilor, trecerea Inspecţiei Judiciare în subordinea ministrului justiţiei”.

De asemenea, ministrul Justiţiiei este acuzat că a încălcat legea prin OUG pe legile justiţiei: „Unde aţi justificat, domnule ministru, necesitatea şi mai ales, urgenţa acestor reglementări? Nicăieri: nici în preambul, nici în nota de fundamentare şi nici în expunerea de motive a proiectului de lege pentru aprobarea acestei OUG! Aţi încălcat, domnule ministru, în mod flagrant legea şi Constituţia României doar pentru a face pe plac infractorilor!”, potrivit documentului, citat de Mediafax.

Codrin Ștefănescu a găsit țapul ispășitor pentru amânarea remanierii: așa-zisul scandal al mapei de candidat a lui Augustin Lazăr

Codrin Ștefănescu, un fidel al lui Liviu Dragnea, a anunțat marți că remanierea se amână din cauza scandalului declanșat de mapa profesională a procurorului general Augustin Lazăr, căruia ministrul Justiției i-a cerut revocarea.

Ștefănescu pretinde că nu tensiunile din coaliție ar fi motiv al amânării remanierii, după ce ALDE a spus că nu renunță la niciun ministru - Tudorel Toader fiind ministru desemnat de ALDE. Codrin Ștefănescu spune, dimpotrivă, că amânarea remanierii ar fi una ”strategică”, generată de ”dezvăluirile” făcute de ministrul Justiției la revocarea lui Augustin Lazăr și care în viziunea conducerii PSD au declanșat un „scandal incredibil”.

”In interiorul partidului vom discuta lucrurile organizat, cu tact si cu capacul pe oala, asa cum face PSD-ul dintotdeauna. Sunt finalizate evaluarile legate de activitatea ministerelor in concordanta cu programul de guvernare. E doar o amanare de o saptamana, mai ales ca suntem in mijlocul unui scandal incredibil de mare in ceea ce priveste mapa profesionala a procurorului general si dezvaluirile facute de ministrul Justitiei in momentul revocarii. Ne-am gandit ca nu trebuie sa monopolizam atentia opiniei publice in aceste momente si ca putem amana pentru o saptamana sedinta CEx in care vom analiza remanierea Guvernului", sustine Stefanescu.

La prezentarea raportului în care a cerut revocarea lui Augustin Lazăr din funcția de procuror general, ministrul Tudorel Toader a spus că în mapa profesională a candidatului Lazăr s-ar fi aflat și soluția de clasare dată președintelui țării, Klaus Iohannis, într-unul din dosarele sale de la Parchetul Alba, din perioada în care era primar al Sibiului. Parchetul Alba a reacționat imediat și a negat că Augustin Lazăr, fost procuror la Parchetul Alba și apoi procuror general al structurii ar fi dat vreo astfel de soluție de clasare. Și Consiliul Superior al Magistraturii a infirmat existența în mapa de candidat a lui Lazăr existența unei astfel de ordonanțe favorabile actualului președinte al țării. De asemenea, Toader a mai spus că numirea lui Lazăr la conducerea Ministerului Public ar fi fost făcută de fostul ministru al Justiției, tehnocrata Raluca Prună cu încălcarea legii și că șeful statului nu a verificat legalitatea propunerii de numire făcută de ministrul de la acea vreme.

Marți seara, ministrul Tudorel Toader a spus că va face publică miercuri mapa de candidat a lui Augustin Lazăr.

Codrin Ștefănescu nu a explicat care este legătura între scandalul instrumentat astfel de ministrul Justiției împotriva procurorului general și amânarea remanierii.

De fapt, în urmă cu o zi Tăriceanu a spus că nu este de acord cu remanierea lui Tudorel Toader, împotriva sa exprimându-se în ultima vreme mai mulți lideri ai PSD, inclusiv Codrin Ștefănescu.

Rădulescu- mitralieră: Unii membri ai PSD ar putea vota moțiunea opoziției împotriva lui Tudorel Toader. Ordonanța amnistiei și grațierii, principalul motiv

Nemulțumirile PSD împotriva lui Tudorel Toader nu sunt de dată recentă. Scandalul instrumentat procurorului general și solicitarea de revocare a sa au fost considerate de analiștii politici o încercare din partea sa de a evita remanierea, anunțată din vreme de PSD. Lui Toader i s-a reproșat de-a lungul timpului că nu a dat ordonanța care privește amnistia și grațierea și care i-ar fi favorabilă președintelui PSD Liviu Dragnea, care are un apel la Curtea Supremă la o sentință de condamnare la 3 ani și 6 luni cu executare în primă instanță.

Comentând moțiunea simplă a opoziției împotriva lui Toader, care se dezbate marți în parlament și care va fi votată vineri, Cătălin Rădulescu a spus că, deși nu va trece, îi impută ministrului faptul că nu a dat ordonanța: "în cazul în care un ministru nu doreşte să facă o anumită măsură dată de partid nu are cum să facă parte din acest cabinet".

"Nu ştiu ce să zic. În mod firesc şi normal ar fi ca această moţiune să nu treacă. Sunt mulţi colegi de-ai noştri care apreciază jumătate din lucrurile pe care domnul Tudorel Toader le-a făcut. Și ne referim şi la faptul că doamnei Kovesi şi domnului procuror general li s-a cerut revocarea, deci şi-a făcut treaba în acest domeniu.

Alţi colegi spun că, în mod normal, în fişa de post a ministrului de Justiţie erau şi modificările legilor justiţiei, incluzând modificări la Codul penal şi Codul de procedură penală, pe care le-a făcut Parlamentul.

Am văzut reacţia ministrului de Justiţie, inclusiv faţă de cele declarate neconsituționale, pe care nu şi le asumă că nu au fost ale dânsului. Nefiind parte în acest proces, nu au cum să fie ale dânsului", a declarat Cătălin Rădulescu la Digi24.

Cât despre posibilitatea ca lipsa unei ordonanţe, în ceea ce privește amnistia şi graţierea, să i se impute lui Tudorel Toader, acesta a mai spus: "Eu, personal, nu sunt foarte convins că domnul Tudorel Toader şi-o doreşte foarte mult. Este extraordinar de necesară pentru cei care au fost abuzaţi din cauza protocoaleleor încheiate între SRI, Parchetul General și CCJ, din cauza înregistrărilor ilegale, șantaje făcute de procurori asupra judecătorilor".

Deputatul PSD consideră, totodată, că "aceste lucruri ar putea fi motive ca unii să voteze această moţiune simplă, pot fi şi motive de discuţie cu domnul ministru, în condiţiile în care se face o evaluare. Un ministru pus de partidul nostru, care nu vrea să facă măsurile pe care partidul i le dă, nu are cum să rămână ministru. Niciun ministru din cabinetul nostru nu este venit nici prin concurs nici pe persoană fizică. Dânsul are un program pe care trebuie să îl îndeplinească. În cazul în care nu doreşte să facă o anumită măsură, să zicem amnistia şi graţierea, nu are cum să facă parte din acest cabinet".