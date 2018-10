Ce jocuri se fac la moțiunea împotriva lui Toader. Semnalul lui Dragnea și sforăriile puciștilor

Camera Deputaților votează miercuri în plenul de miercuri moțiunea simplă intitulată „Ministrul Justiției, un ministru de nota 4”, prin care PNL și USR cer demisia lui Tudorel Toader.

În cadrul dezbaterilor de marți, Toader a susținut că este nevoie de ”revenirea la normalitate” în justiție.

"Revenirea la normalitate înseamnă norme juridice clare, previzibile, predictibile, pe care să le cunoască să le respecte destinatarii normelor, dar și cei care le aplică. Revenirea la normalitate e să ne racordăm la standarde europene, să reducem durata de soluționare a proceselor, să reducem numărul de achitări, mai ales când e vorba că fapta nu există. Revenirea la normalitate e să trecem de la o politică penală represivă, la una preventivă, în care un rol important să aibă recuperarea prejudiciilor. Revenirea la normalitate e să nu mai moară oameni în penitenciare", a spus ministrul Justiției, potrivit Mediafax.

Dragnea vrea să scape de Toader ...

Însă chiar deputații PSD, la îndemnul liderului Liviu Dragnea, ar putea vota moțiunea și în acest fel, chiar dacă este o moțiune simplă, să-i retragă sprijinul politic, sau ca motiv pentru a-l remania.

Marți, după dezbaterea moțiunii de cenzură, Dragnea a declarat că el nu va impune colegilor de partid de cum să voteze, ci fiecare e liber să voteze după cum îi dictează propria conștiință: „Am zis că cel mai bine este să judece colegii şi să voteze în consecinţă. (…) Eu nu pot să întorc niciodată mâna la spate deputaţilor PSD”, a declarat Dragnea la Parlament.

Portavoci ale liderului PSD, precum deputatul Mitralieră, Cătălin Rădulescu, au poziții ostile lui Tudorel Toader, căruia îi reproșează voalat că s-a opus inițierii unei ordonanțe pentru grațiere și amnistie: „Tudorel Toader nu poate să mai rămână ministru”. Rădulescu a mai comentat că în mod normal și firesc moțiunea nu ar trebui să treacă.

„Sunt mulţi colegi de-ai noştri care apreciază jumătate din lucrurile pe care domnul Tudorel Toader le-a făcut. Și ne referim şi la faptul că doamnei Kovesi şi domnului procuror general li s-a cerut revocarea, deci şi-a făcut treaba în acest domeniu. Alţi colegi spun că, în mod normal, în fişa de post a ministrului de Justiţie erau şi modificările legilor justiţiei, incluzând modificări la Codul penal şi Codul de procedură penală, pe care le-a făcut Parlamentul. Am văzut reacţia ministrului de Justiţie, inclusiv faţă de cele declarate neconstiuționale, pe care nu şi le asumă că nu au fost ale dânsului. Nefiind parte în acest proces, nu au cum să fie ale dânsului”, a declarat Cătălin Rădulescu la Digi24.

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, cunoscut şi el ca fiind un fidel al lui Liviu Dragnea, a declarat marți că anunțul privind remanierea guvernamentală din motive „strategice”, pentru că liderii social-democrați văd „un scandal cât Munții Carpați” legat de mapa profesională a procurorului general Augustin Lazăr. „E doar o amânare de o săptămână, mai ales că suntem în mijlocul unui scandal incredibil de mare în ceea ce priveşte mapa profesională a procurorului general şi dezvăluirile făcute de ministrul Justiţiei în momentul revocării”, a declarat Ştefănescu la un post tv.

... însă Tăriceanu îl consideră pe Toader neremaniabil

Partenerul de coaliție al PSD, Călin Popescu Tăriceanu, se declară ferm împotriva moțiunii de cenzură și implicit își manifestă susținerea pentru ministrul Justiției, Tudorel Toader, pe care îl considerabilă neremaniabil.

“Să fie un lucru clar: moţiunile nu sunt împotriva ministrului, moţiunile nu afectează ministrul, moţiunea este pe o temă. Nu e un vot de încredere sau de neîncredere în ministru. Că aşa pare, asta e cu totul altceva, dar moţiunile simple, am o experienţă şi pot să vă spun că nu acesta este obiectivul lor. Orice moţiune, pe orice domeniu, găseşte un ministru, fără îndoială, şi e dreptul Opoziţiei să o facă, dar cred că este obligaţia noastră, ca membri ai majorităţii, să votăm împotriva moţiunii”, a declarat Tăriceanu.

Liderul ALDE suţine că Opoziţia are dreptul să folosească instrumentele democratice, şi a arătat că el crede într- o democraţie în “limitele legale”. “Opoziţia are dreptul şi foarte bine face că foloseşte instrumentele democratice: moţiune simplă, moţiune de cenzură. Eu pledez pentru o democraţie în limitele legale, adică nu am nimic de criticat, adică este sarcina Opoziţiei să întreprindă astfel de măsuri. ALDE face parte din majoritate, deci nu putem decât să ne susţinem punctul de vedere”, a susţinut Tăriceanu.

O primă victorie a puciștilor din PSD: vot la vedere

Înainte de începerea dezbaterii, deputatul PMP Robert Turcescu a propus ca votul asupra moţiunii să fie secret cu bile, el declarându-se „sincer îngrijorat de sistemul de vot”.

După o pauză de consultări, propunerea a fost respinsă de plen, înregistrându-se 122 voturi contra, 13 pentru şi 10 abţineri. Grupul puciștilor din PSD a înclinat decisiv balanța împotriva votului secret la moțiune de cenzură.

Ca urmare a deciziei de marți a plenului, moțiunea va fi votată azi la vedere, astfel încât se va vedea clar dacă PSD-iștii vor vota moțiunea Opoziției împotriva ministrului Justiției.

Carmen Dan, interimar la Ministerul Justiției

G4Media scrie, citând surse din cadrul PSD, că Dragnea vrea să scape de Tudorel Toader și să-l înlocuiască cu un ministru obedient, care să promoveze în guvern o ordonanță de urgență pentru amnistie și grațiere, lucru refuzat până acum de Toader. Or, puciștii vor să evite un vot pentru moțiunea lui Toader și, implicit, slăbirea poziției acestuia în guvern în vederea apropiatei remanieri.

Planul lui Dragnea este demiterea lui Toader și înlocuirea lui, ca interimar, cu ministrul de Interne, Carmen Dan.

Aceasta va da ordonanța de amnistie și grațiere! Practic, Dragnea îl va înlătura pe Toader cu ajutorul PNL și PMP, celelalte două partide care sunt și ele interesate în parte să se dea amnistia și grațierea

Deputatul Gigel Știrbu confirmă scenariul într-o postare pe Facebook:

