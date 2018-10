Moțiunea împotriva lui Toader a fost respinsă! Lui Dragnea îi mai rămâne doar remanierea

Moțiunea împotriva lui Toader a fost respinsă! Camera Deputaților a respins miercuri moțiunea simplă împotriva ministrului Justiției, Tudorel Toader, inițiată de PNL și USR. Din totalul de 329 de deputati au fost prezenti la vot 282, dintre care 99 au votat „pentru”, 171 au votat „impotriva”, 5 deputati s-au abtinut si 7 au refuzat sa voteze.

Respingerea moțiunii reprezintă un eșec pentru Liviu Dragnea, care și-ar fi dorit adoptarea acesteia astfel încât să aibă pretextul necesar pentru a cere în CEx remanierea lui Tudorel Toader. Liderul PSD vrea schimbarea ministrului Justiției și înlocuirea lui cu o persoană mai obedientă din cauza refuzului acestuia de a promova ordonanța de urgență pentru amnistie, opțiunea nucleară care l-ar salva de dosarele penale pe care le are pe rol.

Partenerul de coaliție al PSD, Călin Popescu Tăriceanu, se declară ferm împotriva moțiunii de cenzură și implicit își manifestă susținerea pentru ministrul Justiției, Tudorel Toader, pe care îl considerabilă neremaniabil.

“Să fie un lucru clar: moţiunile nu sunt împotriva ministrului, moţiunile nu afectează ministrul, moţiunea este pe o temă. Nu e un vot de încredere sau de neîncredere în ministru. Că aşa pare, asta e cu totul altceva, dar moţiunile simple, am o experienţă şi pot să vă spun că nu acesta este obiectivul lor. Orice moţiune, pe orice domeniu, găseşte un ministru, fără îndoială, şi e dreptul Opoziţiei să o facă, dar cred că este obligaţia noastră, ca membri ai majorităţii, să votăm împotriva moţiunii”, a declarat Tăriceanu.

Liderul ALDE suţine că Opoziţia are dreptul să folosească instrumentele democratice, şi a arătat că el crede într- o democraţie în “limitele legale”. “Opoziţia are dreptul şi foarte bine face că foloseşte instrumentele democratice: moţiune simplă, moţiune de cenzură. Eu pledez pentru o democraţie în limitele legale, adică nu am nimic de criticat, adică este sarcina Opoziţiei să întreprindă astfel de măsuri. ALDE face parte din majoritate, deci nu putem decât să ne susţinem punctul de vedere”, a susţinut Tăriceanu.