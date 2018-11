Proiectul parteneriatului civil a ajuns în Parlament. Fără adopții de copii

Un proiect care să reglementeze parteneriatul civil între persoanele de același sex a fost înaintat în Parlament și este susținut de principalele partide politice parlamentare.

Proiectul este rezultatul negocierilor între reprezentanții mai multor partide, PSD, USR, UDMR precum și ai unor instituții și societatea civilă. Liberalii au participat și ei, deși PNL susținea mai degrabă familia tradițională.

Inițiativa legislativă are la bază un proiect al Consiliului național pentru Combaterea Discriminării.

"Impreuna cu alti 42 de colegi parlamentari de la PNL, UDMR si USR am depus astazi proiectul de lege privind parteneriatul civil. Asa cum reiese din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii Constitutionale a Romaniei, statul roman are o obligatie pozitiva sa adopte un cadru legal unitar, coerent si predictibil prin care sa protejeze viata de familie, indiferent daca aceasta se desfasoara in cadrul casatoriei sau in afara casatoriei. Imi doresc o dezbatere echilibrata, argumentata si rationala, care nu poate avea loc decat in Parlamentul Romaniei", a anuntat, pe Facebook, deputatul PSD Florin Manole.

Un text similar a postat si liberalul Ovidiu Raetchi. Deputatul PNL a avut insa si un mesaj pentru "tabara conservatoare" care ignora realitatea prezenta.

Oricum ne-am raporta individual la parteneriatul civil, in realitate exista oricum cupluri intr-o relatie de facto de parteneriat. Da: realitatea exista! Doar ca, respingand o lege a parteneriatului civil, cei care se opun refuza niste drepturi firesti partenerilor de facto. Drepturi care tin de tratamente medicale, rate la banci, mosteniri, bunuri obtinute in comun, vizite la spital sau alte institutii.

Acestor lucruri atat de simple, de omenesti, de firesti le spun 'nu' cei care lupta impotriva parteneriatului civil. De ce? De ce ai nega unor oameni care sunt oricum parteneri posibilitatea de a beneficia si de niste drepturi care decurg din asta? De ce sa le faci viata mai grea? Inteleg rezervele de ordin religios ale unora in aceasta directie - le-am avut si eu de-a lungul timpului; dar aceste argumente tin de spatiul privat si ecleziastic. Ele nu pot fi invocate legitim intr-o discutie despre drepturile cetatenilor intr-un stat laic", a scris pe Facebook Raetchi.

Principalele prevederi ale proiectului de lege

Este vizat atat parteneriatul civil intre persoane de acelasi sex, cat si la cuplurile heterosexuale. Cei care aleg sa-si legalizeze relatia printr-un parteneriat civil se bucura in mare masura de aceleasi drepturi si obligatii ca in cazul unei casatorii civile.

Sunt insa cateva diferente legate de varsta minima, parteneriatul civil nu e recunoscut religios, fiecare partener isi pastreaza numele si au posibilitatea sa opteze sa renunte la vocatia succesorala reciproca, in ce priveste mostenirile. Acest lucru poate avantaja in mod special cuplurile mai in varsta, care locuiesc impreuna, dar totusi nu vor sa creeze probleme la deces, cand vine vorba de mostenire si copii.

Un alt aspect care este diferit fata de casatoria civila este institutia unde se incheie parteneriatul civil. Astfel, acesta va fi parafat doar in fata unui notar.

Insa principalul drept care le este anulat celor care aleg parteneriatul civil este acela de a adopta copii, indiferent daca sunt cuplu de acelasi sex sau heterosexual.

In rest, partenerii sunt asimilati sotilor in ce priveste asistenta sociala, asigurarile sociale, asigurarile de sanatate, drepturile pacientului, accesul la servicii, impozitele si taxele, prevenirea si combaterea violentei domestice si a alte fapte de natura penala sau contraventionala savarsite asupra unui membru de familie.