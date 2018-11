Raluca Prună: Nu am văzut nicio ordonanță de clasare semnată de Augustin/Cristian Lazăr

Raluca Prună spune că din moment ce raportul Inspecției Judiciare arată că mandatul lui Augustin Lazăr ca procuror-șef la Parchetul General a fost eficient, Tudorel Toader trebuie „să ne lumineze” și să spună care sunt argumentele juridice pentru revocare.

Fostul ministru al Justiției, Raluca Prună, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că nu există niciun temei legal în baza căruia Tudorel Toader a cerut revocarea procurorului general Augustin Lazăr, condițiile revocării fiind foarte clar reglementate.

„Când eu am trimis dosarul la președintele României am spus public că nu am trimis aceste lucrări președintelui României. În toate dosarele în care înaintam propuneri de numire al unui procuror, am făcut vreo 12 cred,. în toate aceste dosare înaintate de către mine ca ministru al Justiției, după obținerea avizului CSM, dosarul către președinte cuprindea trei documente, înaintarea propunerii în vederea numirii procurorului în cauză, CV-ul candidatului și avizul CSM. Avizul domnului Lazăr nu este de două rânduri, este de 14 pagini, în care o instituție a statului care are un departament de resurse umane, cel care gestionează mapa profesională a candidatului, CSM atestă ce anume s-a întâmplat în cursul acestei proceduri. Că s-au îndeplinit condițiile legale, că a avut calificativul și că s-au depus 10 lucrări. Nu am văzut niciodată niciun fel de ordonanță de clasare care să fi fost semnată sau nesemnată de Augustin Lazăr, de Cristian Lazăr la dosar. Nu a existat așa ceva”, a afirmat fostul ministru al Justiției, Raluca Prună, joi, într-o conferință de presă, conform Mediafax.

"Spunem aşa - exista o ordonanţă de clasare pe care încă nimeni nu a văzut-o, care s-a dat în 2013 de Lazăr, dar e ca la Radio Erevan, nu de Lazăr Augustin, ci de Lazăr Cristian în 2013, când cetăţeanul Iohannis era primar şi asta s-a dat pentru ca în 2016 să şantajăm preşedintele. Eu nu am trimis la preşedinte aşa ceva. Ştiu că există în minister un corp de control al ministrului - poate că ar fi cazul să investigheze - (...) eu am trimis, după ce am primit avizul, dosarul la preşedintele României şi nu exista în acel dosar niciun fel de ordonanţă de clasare. Poate în realitate a existat ordonanţă. Nu ştiu, aştept şi eu să o văd, dar nu a făcut parte din această procedură. (...) Este ridicolă toată această poveste şi ridicolă fiind are un sens foarte important: sensul este ca noi să vorbim azi despre asta, în loc să ne punem întrebarea care este temeiul legal în baza căruia s-a declanşat procedura de revocare a procurorului general. Şi afirmaţia mea este că nu există temei legal", a susţinut Prună.

Aceasta a precizat că cerința ca în dosarul de candidatură pentru funcția de procuror general să fie introduse și alte lucrări decurge dintr-un regulament al CSM, care a apărut după ce în anul 2005 a fost introdus ministrul Justiției în procedura de numire și revocare.

„Trebuie spus și că cerința ca aceste lucrări să fie depuse împreună cu un plan de management este o cerință care decurge dintr-un regulament al CSM și a survenit imediat după ce ministrul, în 2005 a fost reintrodus în procedură. În clipa în care s-a reintrodus ministrul în procedură, CSM a adoptat în 2006 un regulament în care spune -în vederea acordării avizului, aceasta este procedura pe care o desfășurăm la CSM-”. Cerințele erau, printre altele, depunerea unui plan de management și depunerea acestor lucrări”, a adăugat Prună.

Ministrul Justiției Tudorel Toader a afirmat, atunci când a declanșat procedura de revocare a procurorului general Augustin Lazăr, că acesta a fost numit de preşedinte fără evaluare, la propunerea ministrului Raluca Prună, dosarul conţinând însă o rezoluţie de clasare ce îl viza pe Klaus Iohannis.

Ordonanța de clasare a dosarului în care era vizat Klaus Iohannis, deschis când era primar al Sibiului, a fost semnată de Cristian Lazăr, adjunctul Secției de urmărire penală de la Parchetul General, și nu de procurorul Augustin Lazăr. Referitor la subiect, procurorul general, Augustin Lazăr, a explicat faptul că ordonanța de clasare a dosarului a fost semnată de alt procuror și că ministrul Justiției exploatează o eroare de grefă din martie 2016, pentru a manipula prin distorsionarea adevărului și pentru a o folosi drept motiv de revocare.

În replică, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a precizat că prezența ordonanței de clasare a dosarului care-l viza pe Klaus Iohannis nu a fost o eroare, așa cum a explicat Augustin Lazăr, și se întreabă cum se justifică prezența rezoluției în dosarul de candidatură a procurorului general.

De asemenea, Klaus Iohannis a semnat, pe 15 decembrie 2015, decretul de numire în funcţia de procuror şef adjunct al Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului General în cazul lui Cristian Aurel Lazăr. Pe 14 septembrie 2014, procurorul clasase o speță care-l viza pe șeful statului.