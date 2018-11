Dragnea are pretextul perfect pentru demiterea lui Tudorel Toader: mapa lui Augustin Lazăr

După eșecul negocierii cu Opoziția pentru adoptarea moțiunii simple împotriva lui Toader, Liviu Dragnea a găsit pretextul ideal să-i retragă sprijinul politic fără ca partenerii de guvernare să se mai poată opune.

Surse oficiale din PSD au declarat pentru Hotnews.ro că și în interiorul partidului se consideră că ministrul Justiției, Tudorel Toader, s-a făcut de râs în scandalul mapei profesionale a lui Augustin Lazăr și că se va propune remanierea acestuia la viitoarea ședință a Comitetului Executiv al PSD.

"Domnul Tudorel s-a făcut de râs. Povestea mapei este ca-n piesele lui Caragiale. Grefiera de la Alba Iulia a avut o mînă tare lungă pentru mapa domnului Lazăr. În această chestiune cu domnul Toader se așteptă CEX-ul", au declarat sursele citate.

De altfel, mai mulți social-democrați îl critică public pe ministrul Justiției pentru eroarea în cazul dosarului de evaluare a procurorului general Augustin Lazăr. Deputatul Florin Iordache îi reproșează că nu-și asumă responsabilitatea și preferă să facă postări neserioase pe Facebook, iar senatorul PSD Titus Corlățean a afirmat că, dacă eroarea din dosarul de evaluare este reală, este motiv de nulitate a cererii de revocare a lui Lazăr.

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost irascibil în ultimele zile iar starea acestuia a escaldat miercuri prin ieșirile publice la adresa colegilor de partid dar si a ziariștilor. Conflictul și nemulțumirea liderului PSD au fost vizibile când moțiunea simplă împotriva ministrului Justiției a picat la Camera Deputatilor. Liviu Dragnea a avut o izbucnire nervoasã în ședința Biroului Permanent la adresa colegului de partid Marcel Ciolacu, reproșându-i acestuia cã se întâlnește pe la restaurante cu parlamentarii PSD dar nu gestionează bine activitatea acestora.

Surse politice au declarat pentru Hotnews.ro cã social-democrații fideli lui Dragnea au purtat o serie de discuții și negocieri între liderul de grup al PSD, Daniel Suciu, și parlamentarii Opoziției în vederea adoptãrii moțiunii simple. Mai exact, Suciu ar fi propus Opoziției ca procedura de vot la moțiune să fie una secretă cu bile astfel încât parlamentarii PSD sã poată să voteze împotriva ministrului Justiției. Liberalii au refuzat trocul. Aceleași surse susțin cã însuși Dragnea ar fi sunat personal liderii de grup din Opoziție pentru a accepta ca procedura de vot să fie una cu bile.

Liderii PSD îl atacă pe Toader când este aproape să rateze revocarea lui Augustin Lazăr

Liderii PSD au început să-l atace pe Tudorel Toader tot mai dur, după ce devine evident că procedura de revocare a procurorului general, Augustin Lazăr, este viciată și că nu va conduce la deznodământul dorit de majoritatea parlamentară.

Florin Iordache, fost ministrul al Justiției, cunoscut ca „altă întrebare”, a declarat despre faptul că Tudorel Toader a încurcat rezoluția de clasare a unui dosar în care era vizat Klaus Iohannis și l-a acuzat greșit pe Augustin Lazăr că „cine a lansat-o să o descurce”.

„Să o clarifice. Cine a făcut-o, să o descurce. Au lansat-o, cine a lansat-o să o descurce. Am văzut că de fapt nu ar fi ăla și ar fi ăla și de ce s-a ajuns aici, nu știu de ce s-a ajuns aici. Nu comentez mai mult. Cine face să o descurce”, a declarat joi, pentru Mediafax, deputatul PSD Florin Iordache, întrebat cum comentează situația legată de dosarul de candidatură la funcția de Procuror General a lui Augustin Lazăr.

Ordonanța de clasare a dosarului în care era vizat Klaus Iohannis, deschis când era primar al Sibiului, a fost semnată de Cristian Lazăr, adjunctul Secției de urmărire penală de la Parchetul General, și nu de procurorul Augustin Lazăr. Referitor la subiect, procurorul general, Augustin Lazăr, a explicat faptul că ordonanța de clasare a dosarului a fost semnată de alt procuror și că ministrul Justiției exploatează o eroare de grefă din martie 2016, pentru a manipula prin distorsionarea adevărului și pentru a o folosi drept motiv de revocare.

Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, un confident al conducerii PSD și obișnuit al platourilor televiziunii de casă Antena 3 îl critică dur pe ministrul Justiției, Tudorel Toader. Dragomir susține că Toader a masacrat Legile Justiției prin OUG.

„Abuzurile continuă. Oamenii statului paralel ne rad in nas, fac ce stiu ei mai bine. Un mesaj e dat in tot sistemul, stati linistiti, nimic nu ne va atinge.

Codurile nu au trecut si sunt blocate. Toate celelalte initiative sunt moarte sau se discuta azi si se retrag maine. OUG 6 sta bine mersi in Parlament si toti stau cu degetul in nas si se uita la ea.

Nicio initiativa reala de oprire a abuzurilor nu s-a dat in guvern (Tudorel prea ocupat de campania sa de FB si de jocul negocierilor personale) si nici in parlament, unde Dragnea tipa la jurnalisti in loc sa faca ce trebuie.

De cand este la ministerul justitiei Tudorel NU a promovat NICIO initiativa care sa opreasca abuzurile!

Cand se mai enerveaza Dragnea sa ma anuntati si pe mine, poate vad si eu ceva concret.

Ca s-a tot laudat cate s-au facut in ultimul an. Da, s-au facut, de oameni curajosi si de media care au iesit la lupta, timp in care politicienii erau ascunsi sub masa. Pe zi ce trece oamenii curajosi, dezgustati de acest joc al nehotararilor si tradarilor se vor distanta de actuala coalitie. Si atunci, vor ramane doar cu securistii langa ei, iar poarta puscariei se va deschide larg pentru ambii lideri", scrie Daniel Dragomir pe Facebook.

Ecaterina Andronescu, fost ministru al Educației, reacționează dur după ce s-a dovedit că ordonanța de clasare invocată de ministrul Justiției în cazul dosarului lui Augustin Lazăr era de fapt întocmită de un alt Lazăr. Ea îi reproșează că nu a venit să își ceară scuze după "eroarea impardonabilă pentru un profesor".

„Trebuie să spun că, din poziția de profesor, atunci când faci o evaluare, a unui elev, student sau personalitate publică cum este cazul de față, trebuie sa fii extrem de atent. Nu poți să lansezi informații de acest tip fără să verifici amănunțit. Era firesc ca domnul Toader să își ceară scuze. Este o eroare impardonabilă”, a declarat Ecaterina Andronescu la Realitatea TV, în cadrul emisiunii "Jocuri de Putere".

Liviu Pleșoianu, una dintre vocile cele mai răsunătoare ale social-democraților, un susținător fidel al lui Liviu Dragnea și a conducerii actuale a PSD, a răbufnit la adresa lui Toader.

„Nimic nu poate depăși capacitatea omului de autoamăgire... Am fost criticat de mulți pentru ce am spus dimineață: anume că n-o să votez deloc la moțiunea simplă dacă Tudorel Toader nu își respectă nici azi cuvântul dat. Eu m-am ținut de cuvânt - NU am votat la moțiune (nu pot apăra un demnitar care nu își ține promisiunile publice). Iar Toader NU s-a ținut de cuvânt - NU a publicat nimic”, a transmis, miercuri seară, Liviu Pleșoianu.

„Poate vor învăța mulți, acum, că cel mai rău lucru este să ne punem căști de realitate virtuală pentru a face totul mai suportabil...”, a adăugat acesta.

Deputatul PSD Rădulescu Mitralieră descarcă un încărcător întreg în ministrul Justiției. I se reproșează că nu a modificat el legile justiției și Codurile penale, dar și că nu a dorit să dea OUG pe amnistie și grațiere.

„Amnistia şi graţierea este un lucru (sic!) care trebuie făcut indiferent de ce program ar fi de guvernare. Amnistia şi graţierea rezultă în urma abuzurilor din ultimii opt ani de zile”, a spus Rădulescu.

„Există variante pe care dânsul ni le-a indus în capul nostru, de genul revizuirilor, dar asta înseamnă să umilești niște oameni nevinovați care au fost judecați de o instanță și acum trebuie rejudecați", a mai spus Mitralieră.

Sinceritatea deputatului PSD privind amnistia şi graţierea nu se regăseşte şi la Dragnea, care a susţinut că presa are un "fetiş" cu acest subiect.

"Ordonanța de amnistie și grațiere începe să devină fetișul dumneavostră, al presei. Nu este preocuparea mea principală”, a declarat tot miercuri, la Parlament, Liviu Dragnea.

În schimb partenerii de coaliție ai PSD îl susțin necondiționat pe Tudorel Toader. Norica Nicolai, europarlamentar ALDE repetă mecanic spusele lui ministrului Justiției: Numirea lui Lazăr, fără documente, doar pe voință politică.

"Eu cred ca nu este un scandal intre cele trei persoane pe care le ați pomenit, ci un scandal pe tema în care se ajunge în funcții înalte. Ce a dorit să sublinize domnul ministru era că în cazul dommnulu Lazăr nu s-a respectat nicio procedură de numire în această funcție. Nu au existat documentele pe care o astfel de candidatura le impune, ci numai o voință politică de a-l impune pe domnul Lazăr în această funcție. Pentru ocuparea acestei funcții nu s-a organizat niciun concurs", a comentat Norica Nicolai la România TV.