AG Weinberger lansează albumul „ReBorn“

2018 / 11 / 09

Vineri, 9 noiembrie 2018, la Sala Rapsodia, de la ora 20:00, AG Weinberger lansează albumul ReBorn, care conține 12 piese ce depășesc cu mult obișnuitele clișee ale genului blues, iar armoniile și ritmurile neobișnuite conferă prospețime limbajului mixt muzical. Pe albumul ReBorn pot fi ascultate de la shuffle până la big easy second line, de la pop blues până la baladă country sau jazz. Discul a fost înregistrat la Budapesta, în studioul Origo, cu o echipă din Ungaria, iar piesa The Fool’s Lucky Day îl are ca invitat special pe legendarul Bob Margolin - care a fost chitaristul lui Muddy Waters.

Considerat de către legendarul B.B. King „un chitarist carismatic de cea mai înaltă clasă”, AG Weinberger este singurul artist de blues şi jazz din România selectat pentru nominalizare la 7 categorii la Premiile Grammy, decorat în 2011 cu Ordinul Cultural în grad de Cavaler.