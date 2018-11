Comisar european: De la București primesc doar acuzații și insulte, atât eu cât și UE

Corina Crețu, comisar european pentru Dezvoltare Regională, aleasă europarlamentar pe listele PSD, aduce acuzații extrem de grave Guvernului și liderilor social-democrați. După ce a purtat la București discuții la nivel înalt, împotriva ei s-a declanșat o avalanșă de contestări din partea puterii actuale.

Comisarul european Corina Crețu este taxată de către exponenții coaliției aflate la guvernare ca „exponent al intereselor străine” și un „trădător de partid și de țară”. Darius Vâlcov, apropiat al lui Liviu Dragnea și conducătorul de facto al Guvernului României, a insinuat că finanțarea europeană pentru construcția spitalelor regionale nu prea există în ciuda celor afirmate de Corina Crețu.

Într-o postare pe Facebook, oficialul european se arată consternată de acuzațiile care i se aduc în țară chiar de către colegii din PSD și vorbește despre o acțiune coordonată de denigrare nu doar a ei ci și a Uniunii Europene în ansamblul ei.

Niciun proiect major nu este depus la CE

”Jignirile pornite ca la un semnal la adresa mea in aceasta seara si mai ales atacurile la adresa Uniunii Europene, injuriile prin care sunt acuzata ca sunt vanduta intereselor straine, in conditiile in care toti stiu cate eforturi am facut preluand pe fonduri europene toate creditele Romaniei pe care le avea de platit catre Banca Europeana de Investitii si Banca Europeana de Dezvoltare, salariile functionarilor din Romania care lucreaza pe fonduri europene, fazand zeci de proiecte care nu s-au terminat la timp si pt care statul pierdea aproximativ 3 miliarde de euro, sincer, toate acestea ma lasa fara cuvinte.

As fi inteles sa fiu considerata tradatoare de partid si de tara, daca am fi avut depuse la Comisia Europeana zeci de proiecte care tergiversau sau pe care le-am fi uitat perioade lungi prin sertare.

Repet, din pacate nu mai avem in analiza proiecte majore depuse la Comisie in afara Magistralei de Metro M6, proiect in legatura cu care inca astept un raspuns la o scrisoare adresata de cateva catre Directorul General al DG Regio, Dl Marc Lemaitre, Ministrului Transporturilor, fara de care regulamentele nu imi permit sa adopt o decizie.

Nici un alt proiect major nu e depus la Comisia Europeana, in conditiile in care Romania a depasit cu mult datele la care singura s-a angajat ca le va depune, nu numai pentru spitalele regionale, dar si pentru autostrazile Pitesti-Sibiu, Târgu Mures-Iasi, Craiova-Pitesti, podul de la Braila, Metroul Pipera-Berceni, Centura Bucurestiului, etc.

E trist ca reusim in alte state sa dezvoltam si sa deblocam proiecte, iar de la Bucuresti primesc doar acuzatii si insulte. Nu numai eu, dar si serviciile Comisiei Europene sau ale celorlalte institutii europene.

Pentru perioada 2021-2027, viitorul Buget European, m-am zbatut pentru mai multi bani pentru Romania, astfel incat aceasta sa beneficieze de inca 8 miliarde fata de actuala perioada de programare pentru investitii in interesul cetatenilor romani.

Cand reusesti, in ciuda plecarii celui de-al doilea mare contributor la Bugetul UE, Marea Britanie, sa obtii o crestere cu 10 la suta a fondurilor europene pentru tara ta, esti, cu siguranta, in slujba unor interese straine, nu-i asa?

Va las pe Dvs sa apreciati munca si loialitatea mea fata de Romania si Uniunea Europeana.

Inca o data, va doresc tuturor numai bine, multa sanatate, zile frumoase!”, susține Corina Crețu într-un update la o postare de pe Facebook în care explică problemele pe care le-a întâlnit în cadrul vizitei de la București și problema spitalelor regionale.

Studiile de fezabilitate costă 1,8 mil. euro, nu 120 mil.euro

Anterior, Corina Crețu o contrazicea Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, în legătură cu costurile studiilor de fezabilitate pentru proiectele celor trei spitale regionale, de la Cluj-Napoca, Iași și Craiova finanțate de UE.

Rovana Plumb declarase că documentația tehnică pentru spitalele regionale costă 120 de milioane de euro, astfel încât va fi nevoie de re-etapizarea investițiilor, în condițiile în care Comisia Europeană oferă 150 de milioane de euro pentru cele 3 obiective.

"Spitalele acestea trei regionale se vor finaliza din fonduri europene etapizat. Prima etapă de finanţare va fi pentru documentaţia tehnică, care însumează conform datelor furnizate de Banca Europeană de Investiţii 120 de milioane de euro, iar în etapa a doua, până la concurenţa sumei medii de 450 de milioane de euro, se va merge pe construcţie şi dotare, 450 de milioane de euro medie per spital. Atât a ieşit din studiile pe care Banca Europeană de Investiţii le-a prezentat Ministerului Sănătăţii. Deci, vom merge etapizat. Nu excludem faptul că se pot face finanţări şi în parteneriat public privat", a spus Rovana Plumb.

Comisarul UE Corina Crețu o contrazice însă pe Rovana Plumb, într-o postare pe Facebook, arătând că studiile de fezabilitate costă doar 1,8 milioane de euro.

„Conform informațiilor primite de la Banca Europeană de Investiții (BEI) care finanțează studiul de fezabilitate pentru cele 3 spitale regionale, valoarea acestui studiu este de 1,8 milioane de Euro.

Reamintesc faptul că în timpul procesului de pregătire a perioadei de finanțare 2014-2020, Ministerul Dezvoltării Regionale a propus Comisiei Europene finanțarea construcției a trei spitale regionale în cadrul Programului Operațional Regional. În acest sens, România a propus atunci utilizarea a 300 de milioane de euro : 150 milioane euro finanțare UE, 150 milioane fonduri naționale.

În cadrul întrevederii avute cu doamna Prim Ministru, Viorica Dăncilă, luni, 29 Octombrie, la București, am convenit ca Guvernul României să transmită Comisiei, în perioada următoare, propunerea României în ceea ce privește modalitatea prin care se dorește continuarea finanțării acestor 3 spitale, astfel încât să ne asigurăm că banii alocați în acest scop din fonduri europene nu vor fi pierduți.

Așa cum am reiterat și în cadrul întâlnirii noastre, în cazul în care România dorește să aloce o sumă mai mare din fonduri europene pentru aceste spitale, autoritățile române trebuie să înainteze Comisiei Europene o solicitare în acest sens, în regim de urgență.

În cazul în care autoritățile naționale nu doresc să utilizeze fonduri UE pentru spitale, Programul Operaţional trebuie să fie din nou modificat, iar cele 150 de milioane de euro alocate în scopuri diferite. Și în acest caz, este nevoie de o solicitare din partea autorităților naționale.

Totodată, în cadrul întâlnirii noastre de la București s-a propus și ideea etapizării, adică realizarea acestor spitale în două etape: documentația în actuala perioadă de programare, iar construcția efectivă în perioada 2021-2027, idee prezentată de Dna Ministru Rovana Plumb în cadrul conferinței de presă comună susținută în data de 30 octombrie.

În acest context, așteptăm din partea Guvernului României, o solicitare în scris, pentru care dintre aceste variante optează, scopul nostru comun fiind acela de a nu pierde finanțarea europeană.

În ceea ce mă privește, rămân același sprijin necondiționat pentru România și români.

Sunt deschisă să discut orice modificare a POR și orice varianta posibilă, în limitele regulamentului actual, care poate să conducă la accelerarea construcției celor 3 spitale regionale de la Craiova, Iași și Cluj”.