Antena 3 spune că Lazăr ar fi plagiat proiectul de management. O calomnie, răspunde Lazăr

Augustin Lazăr ar fi copiat, pentru proiectul de management din 2016, când a candidat la funcția de procuror general, din proiectul fostului procuror general, din 2013, Tiberiu Nițu, susține Antena 3.

Chestionat de Mihai Gâdea, ministrul Justiției, consideră că asta reprezintă încă un motiv bun pentru ca să-l revoce din funcție.

"Daca ma intrebati pe mine, sigur ca da (Lazar ar fi trebuit sa plece din functie - n.red.) . Erau motivele conflictele de natura constitutionala. Eu m-am oprit la 20, dar puteam sa scriu mult mai multe (in raportul de evaluare a activitatii lui Lazar - n.red.) ", a declarat Toader la Antena3.

Cele mai multe pasaje identice prezentate de postul citat se regasesc la capitolele "Disfunctionalitati si masuri" privind activitatea Ministerului Public.

Lazăr spune că totul este o „calomnie ridicolă”

Intr-un raspuns pentru Realitatea TV, Augustin Lazar spune ca aceste acuzatii sunt o "calomnie ridicola" si subliniaza ca problemele din proiecte sunt transmise de la un mandat la altul.

"Aceleasi probleme sunt transmise de la un mandat la altul, pentru a fi continuate in proiectele urmatoare. Tabelele fac parte din analizele Ministerului Public. Am preluat problemele de continuat. Iar urmatorii procurori generali vor continua strategiile institutiei.

Prioritatile MCV sunt retinute in proiecte, conform rapoartelor periodice si urmaresc obiectivele de atins de circa 10 ani. De la un procuror general la urmatorul. Sectia de resurse si documente formuleaza tabele cu concluzii, actiuni si obiective, retinute obligatoriu in fiecare proiect managerial ancorat in realitatile ultimelor analize si concluzii", a explicat procurorul general pentru sursa citata.

Acesta precizeaza ca "manipularea a devenit o arta pentru cei fara scrupule".

"Ele sunt continuate din proiect in proiect, pana la realizare si completare cu obiective noi. In prezent, avem o strategie a Ministerului Public mai detaliata, cuprinzand obiective si perioade de realizare.

Eu am lucrari profesionale de referinta, nu am nevoie sa reproduc lucrarile altora cu mai putine aptitudini de cercetare. O calomnie ridicola. Manipularea a devenit o arta pentru cei fara scrupule", a conchis Lazar.