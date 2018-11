Firea nu participă la ședința Comitetului Executiv. ”Nu sunt motive să fiu exclusă din PSD”

”Nu ştiu când va fi CEx, pentru că deocamdată doar pe surse am aflat că se va organiza Comitetul Executiv. Nu am primit până acum o invitaţie. Dacă va avea loc, aşa cum se zvoneşte, luni sau miercuri, nu voi participa pentru că am acceptat încă din luna august invitaţia de a merge într-o delegaţie oficială la Madrid, la mai multe evenimente”, a anunțat primarul Capitalei Gabriela Firea.