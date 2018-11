Cîțu: Datoria externă, platită de PSD-ALDE din fonduri europene și nu din creșterea economică

Guvernul PSD-ALDE a ascuns faptul că a plătit împrumuturile la BEI şi BERD, cu fonduri europene, spune senatorul PNL Florin Cîțu. El i-a cerut ministrului Eugen Teodorovici să răspundă public cu privire la acest subiect.

”Iar i-am prins.

Liviu Dragnea, guvernele lui, impreuna cu toate trompetele PSD ne-au ascuns un fapt deosebit de grav.

PSD+ALDE, la unison, injura UE de doi ani de zile. Tot ce este capital strain sau are legatura cu UE este infierat cu mandrie proletara.

Dar ne-au ascuns ceva. Ne-au ascuns ca o parte importanta a datoriei externe a statului roman a fost platita exclusiv din fonduri UE. Bomba, nu !?

Hotii astia, au luat bani din fonduri europene si au platit imprumuturile la BEI si BERD. Nu incercati sa intelegeti pentru ca nicio tara membra nu ai mai facut asta pana acum.

Sa fie clar pentru toata lumea. De dimineata pana seara injura UE in timp ce pe sest se milogesc de oficialii UE sa le dea bani gratis sa poata sa-si plateasca datoriile”, scrie senatorul PNL Florin Cîțu pe pagina sa de Facebook.

Cîțu i-a cerut ministrului Finanțelor, Eugen Teodorovici să spună dacă este adevărat că a achitat cele două credite de la BEI și BERD cu bani din fonduri europene, dacă a diminuat fondurile destinate investițiilor din România și dacă a informat parlamentul despre această ”operațiune financiară secretă”. europene?

Comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu a afirmat, intr-o postare pe Facebook, ca nu intelege de ce interventiile sale publice au fost extrem de politizate si a fost acuzata ca ar fi "vanduta intereselor straine", in conditiile in care a facut eforturi pentru a prelua pe fonduri europene toate creditele pe care Romania le avea de platit catre BEI si BERD.

"Jignirile pornite ca la un semnal la adresa mea si mai ales atacurile la adresa Uniunii Europene, injuriile prin care sunt acuzata ca sunt vanduta intereselor straine, in conditiile in care toti stiu cate eforturi am facut preluand pe fonduri europene toate creditele Romaniei pe care le avea de platit catre Banca Europeana de Investitii si Banca Europeana de Dezvoltare, salariile functionarilor din Romania care lucreaza pe fonduri europene, vazand zeci de proiecte care nu s-au terminat la timp si pentru care statul pierdea aproximativ 3 miliarde de euro, sincer, toate acestea ma lasa fara cuvinte", a scris Corina Cretu, pe Facebook.