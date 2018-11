Firmele înființate de Gabriela Firea la Primăria Capitalei au pierderi de milioane de euro

În 2017, Primăria Capitalei a înființat 22 de companii municipale care să preia activitatea celor mai multe administrații și regii locale.

Companiile au fost înființate pentru eficientizarea administrației locale și pentru a pune capăt risipei pe bani publici, potrivit declarației de intenție făcută la înființarea lor de Gabriela Firea.

Din pacate, in loc sa faca intocmai ce a spus primarul, companiile municipale n-au reusit pana acum decat sa toace sume uriase, cheltuind mult mai mult decat au incasat, scrie Ziare.com.

In mod normal - in baza Ordonantei de Urgenta 109/2011 a guvernantei corporative si a altor legi care reglementeaza activitatea societatilor infiintate de autoritati locale - fiecare dintre cele 22 de companii municipale ar fi trebuit sa isi afiseze pe site, inca din luna august, situatia financiara dupa primele 6 luni ale anului 2018.

Chiar si daca legea n-ar fi impus asa ceva, companiile municipale tot ar fi trebuit sa faca publice aceste cifre, din respect pentru bucuresteni, care au tot dreptul sa stie pe ce se cheltuiesc banii lor.

Cu toate acestea, pana astazi, din cate am putut afla accesand site-urile companiilor, dintre cele 22 de societati care alcatuiesc Holdingul Municipal, doar 15 au postat situatia financiara pentru primele 6 luni ale anului.

Din pacate - in afara de publicarea la timp a situatiei financiare - nici macar cele 15 companii nu prea au cu ce sa se laude. Motivul: in loc sa castige bani, acestea au pierdut, in prima jumatate a anului, mai bine de 23,7 milioane de lei (adica peste 5 milioane de euro), cheltuind numai pe salarii mult mai mult decat au incasa, mai scrie sursa citată.

Compania de Pază și Securitate: Cheltuieli de 4 ori mai mari decât veniturile

Compania Municipala de Paza si Securitate SA a fost infiintata pentru a oferi solutii de securitate - de la paza obiectivelor si a persoanelor, pana la transport de valori - pentru Primaria Capitalei si institutiile din subordinea ei.

Potrivit datelor de pe site-ul propriu, compania si-a propus, inca de la infiintare, sa ajunga in scurt timp la "un portofoliu important de clienti si o cifra de afaceri considerabila".

Un obiectiv ambitios (desi in niste termeni ridicoli pentru un management profesionist) pentru atingerea caruia ar fi cu siguranta nevoie de o buna gestionare a resurselor. Si, din pacate, cifrele arata ca tocmai un astfel de management i-a lipsit pana acum companiei. Iata de ce.

In primele 6 luni ale anului, Compania Municipala de Paza si Securitate SA a realizat venituri in valoare de 1.253.717 lei. In schimb, a cheltuit de 4 ori mai mult, adica 5.060.025 lei!

Din totalul cheltuielilor, mai bine de 81% (adica 4.135.184 lei) au fost reprezentate de salarii, indemnizatii si contributii la stat ale angajatilor si membrilor echipei de conducere.

Per total, compania a incheiat prima jumatate de an cu o pierdere de 3.806.308 lei!

Compania Municipala Turistică București: Vreți detalii despre pierdeți, sunați la Primărie!

Potrivit situatiei publicate pe site-ul propriu, Compania Municipala Turistica Bucuresti a obtinut, in primele 6 luni din 2018, venituri in valoare de 13.992 lei. In schimb, in aceeasi perioada, a avut cheltuieli de 1.085.845 lei. Din totalul banilor cheltuiti, peste 61% (adica 662.873 lei) s-au dus pe plata salariilor, a indemnizatiilor si contributii la stat pentru salariati si membri ai echipei manageriale. Per total, compania a incheiat prima jumatate de an cu o pierdere de 1.071.853 lei!

Or, proiectul de buget pe 2018, aprobat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prevedea ca, dupa primele 6 luni din an, situatia financiara a companiei trebuia sa fie mult mai buna.

Pe site-ul companiei, in categoria "Centru de Presa" nu figureaza nicio informatie. In plus, la categoria "Date de contact" nu sunt trecute decat adresa de email a companiei si cea a sediului social, din strada Aristide Demetriade nr.2. De fapt, cladirea in care se afla sediul social al companiei este in administrarea Apa Nova, care la inceputul acestui an a interzis unei echipe a Ziare.com sa documenteze, in incinta, activitatea companiilor municipale, platite luna de luna din banii bucurestenilor.

In consecinta, ca sa aflam totusi cateva detalii despre motivul situatiei financiare dezastruoase a companiei, am sunat la numarul de telefon listat pe situatia financiara la 6 luni. Ne-a raspuns o voce plictisita, care ne-a sugerat sa sunam la Primaria Bucuresti daca vrem detalii, nu direct la companie!

Compania Municipală de Iluminat Public București SA: Pierderile sunt mari, dar am început deja să le recuperăm!

Compania Municipala de Iluminat Public Bucuresti SA - infiintata, asa cum ii spune si numele, pentru a imbunatati serviciile de iluminat din Capitala - a pierdut in primele 6 luni din 2018 nu mai putin de 2.691.093 lei.

Cu alte cuvinte, societatea a inregistrat venituri din exploatare de numai 177.068 lei in perioada ianuarie-iunie 2018, dar a avut cheltuieli de exploatare, in aceeasi perioada, nu mai putin de 2.912.577 lei.

Din totalul cheltuielilor, 76% (adica 2.226.276 lei) s-au dus doar pe salarii, indemnizatii si contributii la stat pentru salariati si membri ai echipei manageriale.

