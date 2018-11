Procurorul Dobocan: 80% din informațiile SIPA erau la dispoziția fostului ministru Stănoiu

Procurorul Doru Dobocan, care a fost ultimul șef al arhivei SIPA, a spus într-o declarație de martor dată la DIICOT că, până la plecarea generalului Marian Ureche din fruntea serviciului secret, "circa 80% dintre informațiile colectate de SIPA erau puse la dispoziția ministrului justitiei, Rodica Stănoiu".

Datele apar intr-o statistica cu privire la beneficiarii infomatiilor colectate de Serviciul Independent pentru Protectie si Anticoruptie (SIPA), transformata in 2004 in in Directia Generala de Protectie si Anticoruptie (DGPA). Doru Dobocan a solicitat aceasta statistica in momentul in care a fost instalat in functie. Procurorul a fost sef al DGPA in perioada 7 aprilie 2005- 30 iunie 2006, cand Ministerul Justitiei era condus de actualul europarlamentar Monica Macovei.

Ureche, verdict de politie politica

Generalul de Securitate Marian Ureche a detinut functia de sef al SIPA (2001-2003), in perioada in care Rodica Stanoiu era ministru al Justitiei (2000-2004) . Potrivit datelor CNSAS, Ureche si Stanoiu se stiau din anii '80, in perioada in care fostul ministru al Justitiei a colaborat cu Securitatea, iar unul dintre ofiterii sai de legatura era chiar Ureche.

Dupa 2004, instantele au stabit ca generalul a facut politie politica in perioada in care a lucrat la Securitatea Bucuresti, iar Stanoiu a primit verdict de colaboratoare a Securitatii, nume de cod "Paula" si "Sanda".

Stanoiu-Ureche, relatie apropiata

De altfel, Doru Dobocan a punctat in declaratia sa ca "era bine cunoscuta relatia apropiata dintre generalul Ureche si ministrul Stanoiu". "Dupa crearea DGPA, procentul (de informatii furnizate ministrului Justitiei- n.red.) s-a redus la maximum 10%, fiind vorba de infomatii privind, de exemplu, achizitiile efectuate pentru sistemul penitenciar etc", a spus Dobocan.

Fostul sef al DGPA Doru Dobocan a facut aceste precizari intr-o declaratie de martor in ancheta in dosarul arhivei SIPA. Concluzia anchetei: nimeni din echipa Monicai Macovei sau din echipele celorlalti ministri ai Justitiei care au urmat dupa aceasta nu a comis vreo infractiune legata de documentele din acea arhiva. Datele sunt din ordonanta DIICOT de clasare a cazului, studiata de Ziare.com.