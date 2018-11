Alta victorie a lui Dragnea: Neacsu și Tutuianu, exclusi din PSD. Firea: Dragnea e toxic

Secretarul general Marian Neacșu și a vicepreședintele Adrian Țuțuianu au fost exclusi din PSD cu votul a 53 din cei 68 de membri ai Comitetul executiv. Cei doi au spus ca vor contesta decizia care se bazeaza pe ”niste elucubratii” si arata ca ”delictul de opinie e pedepsit”.

Paul Stanescu a declarat ca s-a facut o mare greseala si ca este de partea celor doi, iar Gabriela Firea a transmis o scrisoare in care afirma ca ”Dragnea este un personaj toxic”.

Urmează în CEX propunerile de sancționarea pentru șeful Călărași, Ciprian Pandea și Ion Mocioalcă de la Caraș Severin. Pentru excluderi și sancțiuni este nevoie de votul a două treimi dintre membrii CEX.

Marian Neacsu si Adrian Tutuianu au iesit de la sedinta CEx, anuntand ca s-a votat exluderea lor din partid.



"Vom merge, vom analiza, vom discuta cu colegii si vom vedea. Bineinteles ca vom face contestatie, e un fel de executie publica fara niciun sens, sunt acuzatii fara temei, am devenit tradatorii partidului (...) E absolut o minciuna. Noi am fost soldati credinctiosi ai partidului si vom ramane, nu o sa luptam impotriva partidului nici in continuare. Vom analiza si vom lua deciziile corespunzatoare si o sa va anuntam", a declarat Marian Neacsu.



La randul sau, Adrian Tutuianu a declarat: "E un moment dificil, pe care il anticipam Cred ca e o greaseaa majora, decizia arata ca in PSD e sanctionat delictul de opinie. Cred ca partidul se indreapta intr-o directie gresita. Ramane ca timpul sa arate daca noi am avut dreptate sau cei care au votat astazi. Vom contesta la congres si, conform CCR, in justitie".

Gabriela Firea, plecata intr-o vizita oficiala la Madrid, a dat puublicitatii o scrisoare adresata CEx in care afirma ca partidul se indrepata spre prapastie si Dragnea este un personaj toxic.

”PSD este condus in acest moment de un om preocupat doar de propria situatie politica, juridica, economica, si ale carui iesiri bizare si departe de a fi ale unui barbat de stat denota disperare si incrancenare. Stiu, sunt vinovata, alaturi de multi alti colegi, pentru ca am girat existenta acestui personaj devenit toxic pentru tara si l-am ajutat sa-si consolidze pozitia, din care acum foloseste puterea in mod discretionar. Daca ar fi fost vorba doar despre dezamagirea mea, poate as fi tacut. Dar e vorba de bucurestenii pe care ii reprezint si care sunt afectati de actiunile dusmanoase ale lui Liviu Dragnea fata de bucuresteni si multi, multi alti romani din toata tara”, spune Firea in scrisoare.

Aceasta se incheie cu un avertisment: ”Ne aflam intr-un moment critic, pentru partid si pentru tara, si senzatia multora este ca ne indreptam spre prapastie. Daca exista oameni care sesizeaza acest pericol si iau atitudine, ei nu sunt pucisti, ci reformatori. Iar reformele, chiar si atunci cand iau forma unor utopii, nu pot sub nicio forma sa fie tratate cu pumnul in gura. Si le-as aminti unor colegi un vechi proverb chinezesc: razbunatorul va trebui sa sape, de la inceput, doua gropi!”