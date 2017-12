Iarna aceasta este despre hainele de blana

Culori puternice sau nuante neutre, modele clasice sau croiuri cat mai avangardiste – sezonul acesta trebuie neaparat sa gasesti haine de blana care sa se potriveasca stilului tau. De ce sa vezi iarna ca pe un obstacol in fata pasiunii tale pentru fashion, cand poti sa profiti de ocazie si sa adopti un stil luxos? Am pregatit pentru tine un top trei al celor mai cool haine de blana pe care trebuie sa le ai acest sezon. Ia-ti notitele in mod temeinic si reinventeaza-ti garderoba de iarna!

Haina de blana Belty III

Daca inca nu ai haine de blana in garderoba, este bine sa incepi cu un model intr-o nuanta neutra, pe care sa il poti integra in mai multe tinute. Noua ne-a atras atentia haina de blana Belty III de la Bogas. Chiar daca gluga te poate duce cu gandul la tinute sport, croiul drept si blana foarte moale iti permit sa adopti un stil clasic fara nicio problema. Poart-o pe umeri pentru un plus de eleganta sau adauga o centura care sa-ti evidentieze talia.

Daca vrei sa nu risti foarte mult, cea mai simpla varianta este sa scoti in evidenta frumusetea acestei haine de blana printr-o tinuta minimalista. Alege o rochie de zi midi, manusi de piele si cizme lungi din velur sau catifea. Este un look casual relaxat, dar foarte cool.

Capa Seth Bogas

Petrecerile iernii ne bat la usa, asa ca este bine sa stii ce haine de dama poti purta la astfel de ocazii. Iarna tindem sa alegem modele cat mai calduroase, insa este bine sa avem si variante ceva deosebite, pe care sa le pastram pentru petrecerile sofisticate. Capa Seth de la Bogas este una dintre variantele pe care noi ti le recomandam. Croiul acestei haine de blana iti permite sa o porti ca in imaginea alaturata, dar si lasata seducator pe un singur umar. Alege rochii de seara sofisticate sau o tinuta simpla, pe care sa o scoti din anonimat. De exemplu, alege un bodysuit din piele si stilettos.

Vesta de blana Brainly

Vestele sunt cea mai populara optiune in randul hainelor de blana. Sunt usor de integrat in foarte multe tinute, iti pun in evidenta silueta si te scot din impas chiar si in zilele cand nu ai dispozitia necesara sa creezi un look sofisticat.

Modelul Brainly de la Bogas poate fi purtat cu o centura in talie si arata foarte bine cu diferite palarii si sepci de iarna. Lungimea acestei haine de blana poate sa fie pusa in evidenta cu cizme cu toc sau botine, dar poti sa o porti si cu bocanci sau pantofi de inspiratie barbateasca.