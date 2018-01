Cum diferentiezi studiourile de videochat corecte de cele care vor sa te pacaleasca

Internetul este plin de oferte de la studiouri de videochat, insa inainte de a te decide la cine sa suni, ar fi bine sa stii ce ar trebui sa faca un astfel de angajator pentru tine. Cu cat ai mai multe informatii despre experienta, performantele si reteaua de contacte pe care respectivul studio o are, cu atat iti va fi mai usor sa faci cea mai buna alegere pentru cariera ta de model.

Rolul unor studiouri de videochat corecte este sa ajute modelul sa aiba cat mai mult succes pentru a-si atinge obiectivele financiare. De aceea, un portofoliu de modele de top, care castiga sume foarte mari de bani, dar si premii internationale, este un indiciu foarte clar ca si tu poti avea acelasi traseu profesional, daca te implici 100%. De exemplu, Studio 20 este cel mai cunoscut studio de videochat din Romania, avand o experienta de 17 ani in acest domeniu.

Atunci cand decizi sa te alaturi unei companii de succes, cu vechime in domeniu, nu vei risca sa ramai fara job sau fara bani, asa cum se intampla cu alte modele. Tinerele ar trebui sa aiba grija, sa se documenteze si sa nu aleaga niciodata sa lucreze cu diverse studiouri de videochat aparute peste noapte, care doar se lauda ca le vor ajuta sa castige multi bani, dar care de fapt se folosesc de ele pentru a se imbogati.

Un studio de videochat corect ar trebui sa aiba echipa administrativa foarte bine pregatita si sa iti puna la dispozitie aparatura video si tehnica performanta, un spatiu de lucru luxos si diversificat si sfaturi pertinente, pentru ca show-urile tale sa fie unice si ca sa iti construiesti o cariera de succes. De asemenea, daca un studio de videochat este corect si respecta reglementarile in vigoare, ar trebui sa semnezi un contract artist-interpret si sa beneficiezi atat de asigurari sociale, cat si de asigurare medicala privata. Contractul ar trebui sa se incheie in prima zi de munca, iar un exemplar sa iti fie inmanat imediat dupa semnare.

Ulterior, la incasarea banilor, ar trebui sa semnezi si sa primesti propriul exemplar dintr-un act aditional, in care sa fie trecuti banii din videochat obtinuti pe fiecare site pentru acea perioada, precum si totalul in valuta, cursul valutar, suma in lei, procentul care iti revine tie, taxele si impozitele virate catre stat si, in final, suma neta. Apoi, castigul tau final ar trebui sa iti fie transferat in contul tau bancar de catre societatea comerciala cu care ai semnat contractul, aceasta trebuind sa fie, in mod evident, din Romania.

Evita studiourile de videochat care te platesc in numerar, vireaza banii din firme offshore din strainatate sau iti fac tot felul de carduri. Firmele respective nu platesc, impozite catre stat si te obliga sa faci evaziune fiscala pentru ei. Asa ca, in final, ele fac profit, iar tu risti sa raspunzi in fata legii pentru neregulile comise de acestea.

Pe langa cadrul legal si profesional, la un studio de videochat de renume vei avea parte si de un colectiv unit, prietenos si optimist, care te va ajuta sa prosperi atat din punct de vedere financiar, cat si personal. Spre exemplu, Studio 20 iti ofera atat un training de calitate, cat si sprijin emotional, pentru ca tu sa treci peste toate obstacolele si sa devii un model de top, care castiga pana la 25.000 de dolari pe luna.

Pe langa veniturile realizate activ pe site-urile de videochat, cu ajutorul unui studio de videochat renumit, vei castiga bani si din programe de afiliere sau din site-ul personal, fara sa depui niciun efort suplimentar. Totodata, primesti bonusuri de fidelitate si acces la credite fara dobanda sau comision, pentru a-ti cumpara masina si casa mult dorite.

Stim ca nu este usor sa iti dai seama care dintre studiourile de videochat sunt corectesi care nu, mai ales daca esti la inceput de drum in acest domeniu. Insa, daca te vei documenta cu atentie si daca vei tine cont de sfaturile noastre, cu siguranta vei putea sa iti gasesti un job pe masura asteptarilor tale!