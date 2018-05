DNA cere arestarea unui judecător care a luat 50.000 € la sentințe cu suspendare în caz de omor

Procurorii DNA au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și au cerut joi și Curții de Apel București arestarea preventivă a Elenei Burlan Pușcan și în prezent judecător la Tribunalul București pentru luare de mită.

Anterior, la data de 16 mai 2018, având în vedere calitatea de magistrat a inculpatei Burlan-Pușcaș Elena, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil propunerea menționată, transmite biroul de presă al DNA.

În referatul procurorilor se arată că, în dosarul înregistrat la D.N.A. în anul 2016, au fost identificate date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În contextul judecării unui dosar penal ce privea săvârșirea unor infracțiuni cu violență, inculpata Burlan-Pușcaș Elena, în calitatea menționată mai sus, a primit, în perioada 2009-2010, de la patru dintre inculpații vizați de cercetarea judecătorească (din care doi cercetați pentru tentativă de omor calificat) suma totală de 50.000 euro.

Banii respectivi au fost primiți de magistrat pentru a dispune față de cei doi inculpați cercetați pentru tentativă de omor calificat înlocuirea măsurii preventive a arestării cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu, lucru care s-a și întâmplat în perioada 01 octombrie 2009 - 26 ianuarie 2010. De fiecare dată, aceste soluții au fost desființate de instanța superioară de control judiciar.

În același context, pentru aceeași sumă de bani, printr-o sentință din luna februarie 2010, judecătorul Burlan-Pușcaș Elena a pronunțat pedepse cu suspendarea executării față de toți inculpații din dosarul respectiv.

În faza de apel, în luna decembrie 2010, această sentință a fost desființată în parte, Curtea de Apel București pronunțând pedepse cu executare față de autorii infracțiunii de tentativă de omor calificat, aceste pedepse fiind de 8 ani, respectiv 7 ani și 6 luni.

Inculpatei Burlan-Pușcaș Elena i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Elena Burlan este maritata cu fostul fotbalist Marcel Puscas, in prezent director la FRF. Acesta a candidat recent la sefia Federatiei Romane de Fotbal (FRF).

Deciziile celebre ale judecatoarei

In 2009, Elena Burlan a devenit celebra in urma achitarii medicului chirurg Razvan Tranca, acuzat de viol si de aruncarea de la etaj a fostei sale paciente, minore, Andreea Mocanu, relatează Ziare.com

Judecatoarea Elena Burlan, de la Tribunalul Bucuresti, l-a condamnat atunci pe Tranca la patru ani, cu suspendare, pentru tentativa de omor, achitandu-l pentru acuzatia de viol. Decizia a fost mentinuta de Inalta Curte.

Tot Elena Burlan este cea care, la sfarsitul anului 2009, a dispus achitarea medicului Serban Bradisteanu, atat pentru abuz in serviciu, cat si pentru primire de foloase necuvenite, in dosarul in care a fost acuzat ca ar fi primit mita 4 milioane si jumatate de euro privind o licitatie pentru echiparea spitalelor penitenciar. Decizia a fost mentinuta de Curtea de Apel Bucuresti.

Judecătoarea Elena Burlan-Pușcaș a declarat, joi, prezentă la Curtea de Apel, unde se judecă cererea DNA de arestare preventivă, că nu a luat mită, precizând că este nevinovată.

„Nu am avut probleme niciodată, timpul a dovedit întotdeauna că am judecat corect așa cum am crezut de cuviință. Dacă un denunț al unui condamnat care vrea să-și ușureze situația poate să îngroape cariera unui judecător, atunci asta este țara în care trăim și ne merităm soarta. Am rămas în acest sistem, așa că voi merge până la capăt.

Cineva a făcut un denunț acum doi ani ca să-și ușureze situația, un condamnat. Eu nu am știut, era normal. A pretins că a luat bani în 2009 de la niște țigani dintr-un clan ca să mi-i dea mie nu știu ce să fac cu ei, în condițiile în care am dat o pedeapsă cu suspendare. Mi se reproșează că am dat cu suspendare. Pentru că judecătorul întotdeauna apreciază și nu este singura soluție pe care am dat-o cu suspendare. Era o bătaie între clanuri, o încăierare. Probabil că am ținut cont și de circumstanțele respective, ieri am luat cunoștință, habar nu aveam despre ce dosar e vorba, despre ce inculpați e vorba, în condițiile în care s-a judecat în 2009.

Dacă era ceva de făcut, mi se părea normal ca cineva să spună în 2009 că a luat bani și a dat unei judecătoare, nu să încercerce după 9 ani să încerce să obțină o reducere a pedepsei pe vorbe. Dacă cineva a luat bani, aceea nu am fost eu. Nu sunt nici mai bogată, nici mai săracă decât am fost întotdeauna. Totul a fost la vedere, averea, viața, nu am ascuns niciodată nimic. Dacă sunt victimă sau nu, se va dovedi”, a declarat judecătoarea Elena Burlan-Pușcas, la Curtea de Apel București, potrivit Mediafax.

„Am fost în atenția DNA în permanență, cu toate cazurile mai spectaculoase pe care le-am avut, eu fiind instanță de fond întotdeauna. Aceeași soluție în toate dosarele mi-a fost menținută și ulterior. Faptul că într-un dosar cu niște țigani la început se dă suspendare și apoi cu executare, este mai puțin important, pentru că tot condamnare a fost. Mi se pare absurd ca cineva să ia mită ca să dea o pedeapsă cu suspendare care e tot pedeapsă și să nu se dea achitare. Probe sunt denunțurile care s-au obținut acum, în ultima perioadă. E un individ, care este soțul unei cunoștințe de-a mea, care a fost implicată în dosarul cu colegele mele de la Tribunal. Aceasta era metoda lor de operare, să ia bani în dosare. Ne cunoșteam și soțul ei a fost arestat și a făcut un denunț spunând că soția lui a luat bani să mi-i dea mie, după care indivizii din dosarul pe care l-am soluționat au fost provocați să spună că au dat bani pentru judecătoare. Niciodată, nimeni nu afirmă că mi-a dat bani mie, ci a dat bani unei individe ca să mi-i dea mie. Sunt nevinovată până la capăt”, a mai spus judecătoarea.