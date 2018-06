Dragnea, ultimul bal

Probabil nu-și dă seama. Dar va fi primul și ultimul. Îl pritocește de vreun an, tot amenință că aduce sute de mii de pesediști la București. Acum vreo lună, l-a luat valul și a plusat cu milionul de s-au speriat locotenenții. Băi, Liviule, șezi blând, că nici cu tancul nu scoatem atâția. Știau ei ce știau. Nu-i ușor.

Nici lui Ceașcă nu i-a fost, iar ăla avea experiență nu glumă. Și-a făcut ambâțul și uite ce-a pățit. E drept că pe vremea aia când voiai să-ți gonflezi eul, să mai iei o doză de iubire populară sau când erai la ananghie, nu aveai decât două soluții. Mitingul și Securitatea. Pe Ceașcă ambele l-au trădat. Și n-a fost chestie de ghinion. Omul pierduse contactul cu realitatea. Și cu Gorby. Vedea peste tot comploturi, state paralele, bazaconii. Un arc peste timp, daca ne uitam acum la Daddy de Teleorman.

Motivatia mitingului s-a tot metamorfozat si ea. La inceput, acum vreo doi ani, erau turbati pe #rezist. Pe piata plina, de luminite, lozinci, inventivitate, succesul mediatic. Voiau si ei. O contramanifestatie, ceva, sa arate ca pot. Treaba complicata, baronii au dat inapoi, putea iesi ca la mineriada, dar pe invers. Convocatorul a fost dosit in fisete. Dupa aia s-au gindit sa faca un miting pentru familia traditionala, dar dadea prost cu Dragnea & iubita si Tariceanu cu vreo cinci traditionale la activ. Apoi au planuit unul pentru apararea lui Dancila, de care facea misto o tara intreaga. Chiar si-ai lor, factiunea cu peste 8 clase primare. Ce sa strige? Au primit atitea sugestii, ca au lasat-o balta.

Acum va fi insa altceva. E buba aia veche de la picior si de la cap, zic unii, care-i tot sâcâie. Au incercat cu cutitul, cu homeopaticele, cu terapia de grup, cu teveurile, degeaba. Nu l-au dat gata. ”Statul paralel”, caci de el e vorba, s-a tinut tare. Dosarele si procesele au mers inainte. Cu suisuri si coborisuri, mai o achitare, mai o condamnare, dar umbla. Nu stiau ce sa mai creada, ori e zombi, ori il are pe Soros in spate. In fine, de ispravile lui a auzit toata lumea, chiar daca doar unii le simt pe pielea lor.

Cu toate astea, multi se intreaba: ce l-o fi apucat pe Dragnea taman acum? De ce-si aduce pesedeii sa urle chiar sub geamurile lui Dancila? Are un guvern așa cum și-a dorit, nimeni nu-i mai iese din cuvânt, iar Viorica Vasilica e chiar mai cuminte decât Dăscălescu. Are parlamentul la picioare, administrația îi mănâncă din palmă, mai ales după ce le-a dat tuturor salarii mărite și pensii speciale. Are și Curtea Constituțională, poate să rescrie legile și Constituția după cum are chef, Inspecția judiciară îi freacă pe magistrații insubordonați, are mai toate instituțiile, și-a tras și pușculită de partid cu Fondul Suveran de Investiții. Dar mai ales îi are Tudorel și Valer. Pentru care îl invidiază până și Năstase. Ce să mai vorbim de presa arondată, o armată în toată regula.

Deci, care-i baiul? Ce vrea să arate cu mitingul? Aici treaba e cu schepsis si bataie lunga. Au facut exercitii de ”imagine”, vorba lui Viorica, pina ce toate concincidentele s-au aliniat la fix. Motivatia CCR prin care Iohannis e obligat s-o revoce pe Kovesi a fost publicata in timp record, cu doua zile inainte de miting. Tare, nu? Alte motivatii stateau la rind saptamini in sir. Termenul final in dosarul lui Dragnea ar trebui sa vina cu o zi inainte de adunarea alba a pesedeilor. Cool! Gurile rele din partid spun ca Dragnea are tot felul de presimtiri in ultima vreme. Or, se stie, cu presimțirile astea nu-i de joacă. Mai ales după decizia cu Udrea, semn că statul paralel inca mai misca in front. Ce o fi pe judecatorii aia pusi sa-i dea o sentinta? Vad si ei ce se pregateste: autocare, stegulete, detasamente, grupe, convocatoare, garduri, jandarmi, politie, agitatori. Trei sute de mii, zice-se. Judecatorii, bietii, au ajuns sa se simta si ei parte a statului paralel, ca sa li se spune de vreo doi ani. Daca nu capul lui, macar mina dreapta. Sau chiar un organ vital. Ce-o sa faca? Oameni sunt. Si nu dintre cei mai tari de inger. Doar achitarea le asigura linistea eterna. Aminarea e doar un balon de oxigen. Se vor gindi si razgindi mult dupa festivalul de simbata. Greu. Vorba aia: ” La ce bun sa cunosti blestematele de concepte de bine si de rau, daca te costa atit de mult?” ( Legenda Marelui Inchizitor). Altfel, orice-ar face, iese prost. Iar daca totusi il condamna azi, ar fi bine sa plece din Bucuresti, iar ICCJ-ul sa aiba si el niste garduri de aparare. Plus ca te pomenesti ca mai da CCR o decizie de-i trece si pe ei la Tudorel.

Cum ar veni, Dragnea, in intelepciunea lui ( ce face frica din om!) prinde mai multi pesti cu o singura momeala.Pune presiune pe Iohannis sa semneze decretul de revocare, lista strigaturilor trimise de la centru contine un larg repertoriu pe tema asta. Le pune jar sub scaun judecatorilor din dosar. Si bonus: incearca sa confiste simbolistica Pietei Victoria, sa-si spele mizeria îmbracindu-i pe ai lui in alb, sa arate ca e tartor. Ca lumea il iubeste si pe el.

N-o sa-i iasa mai nimic. Degeaba a aliniat coincidentele si presiunile. Mitingurile de felul asta, chiar daca nu sunt fatale, cum i-au fost lui Ceasca, aduc ghinion. Ponta ar avea ce povesti. N-a trecut decit un an de la paranghelia de pe stadionul national si a pierdut puterea. A fost ultimul lui miting. La fel va fi si pentru Dragnea. Cu sau fara condamnare, acum sau mai tirziu, e out. Capul i-l vor lua tot ai lui. Soarta dictatorilor e mereu trista. In 20-18 va fi ultima lui zvicnire. Sa se bucure cit mai poate.