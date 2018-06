Klaus Iohannis: Majoritatea PSD voteaza legi cu dedicatie pentru Dragnea. E inadmisibil !

Presedintele Klaus Iohannis a declarat presei ca PSD nu se ocupa doar cu amputarea puterilor presedintelui ci si cu ”amputarea puterilor Justitiei”. ”Este inadmisibil, majoritatea PSD voteaza legi cu dedicatie pentru seful lor, Liviu Dragnea”, a acuzat Iohannis.

„Viteza ca viteza. Am mai avut situații când s-a votat noaptea. Dar rezultatul este unul trist”.

Seful statului a precizat ca va folosi toate prerogativele constitutionale pentru a corecta aceasta situatie.

Declaratiile au fost facute dupa intilnirea cu ambasadorii statelor din UE. ”toti musafirii mei sunt ingrijorati de abordarea pe care o are PSD fata de Codurile penale”, a spus Iohannis.

In ceea ce priveste revocarea lui Kovesi, președintele Iohannis a declarat ca si ” această săptămână este dedicată cititului”.



Întrebat dacă o va revoca săptămâna viitoare pe Kovesi, președintele a răspuns că despre acest lucru va discuta la vremea respectivă.

Intrebat in legatura cu amenintarile cu suspendarea sa din funcție, Iohannis a spus ca ideea ”devine un fel de obsesie publică”, precizând că nu se teme și că, oricum, nu ia deciziile în funcție de această chestiune.

”Asta cu suspendarea văd că devine un fel de obsesie publică. Repet că nu mă preocupă această chestiune. Nu există niciun temei pentru suspendare. Nu cred că se va face o suspendare și oricum ar fi deciziile mele nu se iau funcție de această chestiune”, a declarat Klaus Iohannis.

El a mai spus că liderii social-democrați avansează tot timpul scenarii. ”Cei de la PSD avansează tot timpul scenarii și ar fi extraordinar de bine dacă le-ar veni ideea să avanseze scenariul în care ei lucrează în interesul românilor și al României”, a mai spus șeful statului.

Președintele Klaus Iohannis a mai declarat că ideea de a-l nominaliza pe deputatul PSD Gabriel Vlase la șefia SIE îi aparține și nu a avut niciun fel de discuție cu PSD pe această temă.

”A fost fix propunerea mea, nu am avut niciun fel de discuție cu PSD pe această temă”, a declarat Iohannis.

Întrebat cum a ajuns la această propunere și ce îl recomandă pe deputatul PSD să preia conducerea SIE, șeful statului a susținut că acesta are pregătirea necesară. ”Printr-o analiză atentă (am ajuns la nominalizare- n.red), am analizat candidații posibili și ținând cont de experiența, expertiza și pregătirea lui Vlase l-am invitat și i-am spus că analiza a condus la această oportunitate pentru domnia sa. I-am propus și a acceptat, În această fază suntem acum”, a adăugat el.