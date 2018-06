Dacian Cioloș explică PSD că demisia de onoare nu este o încalcare a Constituției

Dacian Cioloș, liderul partidului „Mișcarea România Împreună”, le explică liderilor PSD că pentru Liviu Dragnea o demisie de onoare nu este legată de drepturile constituționale, ci de onoare și bun simț.

Cioloș le mai transmite membrilor PSD că prezumtia de nevinovatie despre care vorbesc social democratii in cazul lui Liviu Dragnea, condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, se poate invoca atunci cand e vorba de un drept de simplu cetatean, nu cand esti intr-o demnitate publica.

"A conduce o tara e un privilegiu sacru, nu e un simplu drept cetatenesc. Prezumtia de nevinovatie o poti invoca atunci cand e vorba de un drept de simplu cetatean, nu cand esti intr-o demnitate publica.

Dar pentru asta trebuie sa ai Demnitate! Si un minim respect pentru cei care ti-au oferit privilegiul de a ocupa o astfel de pozitie in Stat.

In concluzie. Stimati lideri ai PSD, o demisie de onoare nu are nimic de-a face cu drepturile constitutionale. Are de-a face cu onoarea si cu bunul simt! La care ma incapatanez sa cred ca romanii pe care presupun ca-i respectati, au dreptul", a scris, vineri, Dacian Ciolos pe Facebook.

Social-democrații au făsut front comun în apărarea liderului lor. În frunte cu premierul Viorica Dăncilă, care spun că decizia Inaltei Curți este una politizata, dată sub presiunea strazii și la cererea statului paralel, fruntașii PSD îi cer lui Liviu Dragnea să nu demisioneze din nicio funcție.

Intr-un mesaj de sustinere pentru Liviu Dragnea, premierul Viorica Dancila a afirmat joi ca cei care cer demisia presedintelui PSD inainte de pronuntarea unei decizii finale, incalca grav Constitutia Romaniei.