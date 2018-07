Cum a ajuns un șeic din Emiratele Arabe stăpân peste Insula Mare a Brăilei

Arabii de la Al Dahra, un grup din agricultură cu sediul în Abu Dhabi, au primit avizul Consiliului Concurenţei pentru preluarea Agricost, cea mai mare fermă de cereale din România după suprafaţă cultivată, într-o tranzacţie estimată de ZF la peste 200 mil. euro, potrivit surselor din piaţă.

„Al Dahra a preluat controlul majoritar al Agricost. Ei decid ce se întâmplă în firmă. Arabii au notificat Consiliul Concurenţei. S-au înţeles cu Agricost, au bătut palma. Nu era niciun motiv să nu primească avizul Consiliului Concurenţei”, spun surse din cadrul Consiliului Concurenţei.

Agricost exploatează 56.000 de hectare de teren în Insula Mare a Brăilei, pâmânt luat arendat de la Agenţia Domeniile Statului (ADS).

Pachetul majoritar de acţiuni al companiei Agricost, care administrează Insula Mare a Brăilei, a fost vândut de Constatin Duluţe (care preluase afacerea de la Culiţă Tărâţă), cumpărător fiind compania Al Dahra din Emiratele Arabe Unite, deţinută de şeicul Hamdan Bin Zayed Al Nahyan.

Terenul nu este parte a tranzacţiei (fiind proprietatea a statului), dar va fi folosit în continuare, în arendă, de firma cumpărată de şeic.

Omul de afaceri Constantin Duluţe (considerat unul dintre cei mai bogaţi 100 de români, cu o avere estimată la circa 60 de milioane de euro), a vândut pachetul majoritar de acţiuni al companiei Agricost SA, care are în administrare cea mai mare fermă agricolă a României.

Este vorba despre Insula Mare a Brăilei, acolo unde statul român deţine 56.000 de hectare de teren arabil de primă calitate, care este concesionat integral amintitei firme, aceasta plătind anual o arendă de circa 5 milioane de euro (echivalentul a 600 de kilograme de grâu pe hectar).

La rândul lui, Duluţe a preluat Agricost de la Culiţă Tărâţă, cu puţin înainte de decesul acestuia. Cumpărătorul pachetului majoritar de acţiuni al Agricost, contra a circa 200 de milioane de euro (plus angajamentul unor investiţii de 500 de milioane de euro) este compania Al Dahra din Emiratele Arabe Unite, deţinută de şeicul Hamdan Bin Zayed Al Nahyan.

Terenul nu este parte a tranzacţiei (fiind proprietatea a statului), dar va fi folosit în continuare, în arendă, de firma cumpărată de şeic. Prin această tranzacţie Constantin Duluţe rămâne acţionar minoritar şi se apucă, din câte a declarat deja, de cumpărări masive de teren agricol în ţară.

„Nu pot să spun procentul înstrăinat, pentru că încă n-am semnat contractul. Este strict vorba despre o tranzacţie între entităţi private, nu se vinde pământul din Insulă, că ăla e al statului, se vinde afacerea. Palma am bătut-o, după cum am agreat şi clauzele generale”, a declarat Duluţe. Informaţia a fost confirmată şi de surse din Ministerul Agriculturii, care au mărturisit că ar fi existat şi discuţii legate de menţinerea contractului de arendă aşa cum a fost semnat cu Agricost sub vechiul acţionariat, adică cel puţin până în anul 2032. De asemenea, Consiliul Concurenţei a avizat pozitiv tranzacţia prin care Al Dahra intră în piaţa agriculturii din România.

Compania din Emiratele Arabe Unite a informat, într-un alt context decât această afacere, că îşi va extinde afacerile Insulei cu zootehnie, creşterea, sacrificarea şi procesarea oilor. Interesant este că despre planurile arabilor, vorbeşte tot Duluţe. „Din ce mi-au prezentat, vor investi circa 500 de milioane de euro, în cinci ani, în utilaje, amenajari pentru irigatii şi extindere în zootehnie. Pe partea cu animalele, este vorba de o dezvoltare integrată, de la creşterea animalelor- oi, la sacrificare şi procesare. Înţeleg că vor să crească 150.000 de oi în insulă, soiuri aclimatizate. Este şi normal, la ce piaţă au ei”, a declarat acesta.

În 2017, Agricost a încasat de la APIA 9,4 milioane de euro subvenţii agricole pe suprafaţă, la care se vor adăuga sprijinul financiar aferent Măsurii 13 – Zone defavorizate, precum şi plata sprijinului cuplat în sectorul vegetal pentru suprafeţele cultivate anul trecut cu lucernă şi soia. Adică încă 6 milioane de euro.

Mai exact, după ce vor achita arenda anuală de 5 milioane de euro, ei tot vor rămâne cu un câştiga de peste 10 milioane de euro anual, doar din subvenţii, fără a pune la socoteală profitul din exploatarea pământului. Viitorul proprietar al Agricost este emirul din Abu Dhabi, Sheik Zayed bin Sultan Al Nahyan (55 ani) este preşedinte de onoare al clubului de fotbal Al Jazeera şi de-a lungul timpului a fost de mai multe ori ministru şi chiar prim-ministru al Emiratelor Arabe Unite. Are o diplomă de licenţă în ştiinţe politice şi administraţie de afaceri, pe care a primit-o de la Universitatea Emiratele Arabe Unite.

Compania prin care a făcut tranzacţia, Al Dahra, are activităţi în agricultură – cultivarea cerealelor, producţia şi tradingul acestora, având două divizii, de hrană pentru animale şi de alimente pentru oameni, mai exact producţia de orez, făină, fructe şi legume.

Arabii aveau afaceri încă din 2015 cu Insula Mare a Brăilei. Ei cumpără de aici lucernă, utilizată la nutreţ pentru cămile. De altfel, Agricost şi-a restructurat producţia tocmai ca afect al afacerilor cu Al Dahra, renunţând la culturile de rapiţă şi punând în loc mari suprafeţe cu lucernă.