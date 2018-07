Macovei: Trebuie referendum pentru Codurile penale. PSD isi bate joc de justitie

Europarlamentarul Monica Macovei consideră că modificările aduse Codului penal și celui de Procedura penală reprezintă o „lovitura de stat impotriva justitiei si a democratiei si un act de tradare nationala a romanilor si a Romaniei”.

Este o rușine și o bătaie de joc să pui judecătorii și procurorii în situația de a aplica o lege dată exclusiv pentru a scăpa infractorii, pentru a-l scăpa pe Dragnea de condamnare, iar ca politicienii care se știu că fura să scape de posibile anchete, ssustine Monica Macovei intr-un comunicat remis redactiei.

PSD și ALDE își bat joc de justiție, își bat joc de judecători și procurori, punându-i în fața unor legi contrare principiului constituțional al egalității în fața legii, legi care îi protejează pe infractori sau posibili infractori.

Ar trebui ca modificările la Codul Penal și Codul de procedură penală să nu intre niciodată în vigoare.

În situația ipotetică în care, prin absurd, ar intra în vigoare exact în forma în care au fost modificate, ar fi o declarație de război a PSD și ALDE împotriva noastră, a tuturor oamenilor cinstiți.

Nu poți lăsa o lege făcută cu dedicație, contrară egalității în fața legii să intre în vigoare. Cine să aplice o lege dată împotriva intereselor României și a românilor? Cum să obligi instituțiile să lucreze împotriva oamenilor?

Sigur că nu cer judecătorilor și procurorilor să nu aplice aceste texte dacă vor intra vreodată în vigoare. Ideal este ca modificările la Codurile penale, așa cum sunt acum, să nu ajungă să fie promulgate de președinte. Și fiecare să se gândească, inclusiv politicienii care le cer voturi la alegeri, dacă ar putea aplica o lege care lucrează împotriva oamenilor.

Dupa votul de miercuri din Camera Deputatilor, Macovei a scris pe Facebook ca cei de la PSD si ALDE „au lucrat iar cu ticalosie impotriva romanilor".

"Iadul pentru oamenii cinstiti si pentru Romania, paradisul imunitatii penale pentru majoritatea politica de astazi.

In Camera Deputatilor, astazi, PSD&ALDE au lucrat iar cu ticalosie impotriva romanilor: au votat modificarea Codului Penal pentru ca infractorii sa scape de condamnari, dar au condamnat romanii cinstiti la o viata lipsita de siguranta, plina de griji, in care coruptia si furtul din banii nostri vor fi criterii de promovare in ierarhia statului", a scris Monica Macovei pe Facebook.

Camera Deputatilor a votat, miercuri, modificarile Codului Penal in forma adoptata de Senat cu o zi inainte. Au fost 167 de voturi pentru, 97 impotriva, 19 abtineri si un deputat nu a votat. Practic, doua voturi au fost peste necesarul de 165 de voturi.