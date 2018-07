Ambasadorul Paul Brummel: în Marea Britanie politicienii condamnați penal au demisionat

Orice reformă în justiţie trebuie să ajute lupta anticorupţie, nu s-o împiedice şi să contribuie la consolidarea statului de drept, nu la slăbirea acestuia - comentează ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti ultimele modificări aduse de Parlament Codurilor Penale.

”În primul rând, este important ca reforma (Justiţiei - n.r.) să ajute lupta anticorupţie şi consolidarea statului de drept, nu să împiedice aceste obiective. În al doilea rând, este important aspectul internaţional, avem o colaborare bilaterală de securitate şi justiţie cu România”, spune Paul Brummel.

Diplomatul britanic mai are un avertisment: investitorii serioşi vin doar într-o ţară stabilă, unde legea este lege.

”Bineînţeles, un investitor vrea ca ţara în care investeşte să fie stabilă, cu legi clare şi o ţară fără, pe cât posibil, fără corupţie.”, a spus Paul Brummel, transmite Digi 24.

Totusi, vorbind despre Codurile Penale, Paul Brummel a mentionat un aspect vulnerabil, asupra caruia atragea atentia si GRECO: cooperarea internationala in domeniul juridic privind traficul de persoane.

"Este un moment foarte important in ceea ce priveste statul de drept pentru Romania. Sper ca modificarile Justitiei sa ajute si nu sa impiedice aceste anchete", a afirmat ambasadorul, citat de ziare.com.

Intrebat cum ar reactiona sistemul politic britanic daca un politician de la varf, cum este cazul lui Liviu Dragnea in Romania, ar fi condamnat (chiar si in prima instanta) la inchisoare cu executare, Brummel a amintit ca vorbim despre sisteme juridice diferite: in Marea Britanie, demisia ar fi fost deja data.

"In trecut, in Marea Britanie, in majoritatea cazurilor, politicienii condamnati penal au demisionat", a spus diplomatul.

Poate o nuanta se gaseste si in versurile pe care Paul Brummel, cunoscut iubitor al liricii eminesciene, a tinut sa le recite jurnalistilor:

”Ce-ti doresc eu tie, dulce Romanie,

Tara mea de glorii, tara mea de dor?

Bratele nervoase, arma de tarie,

La trecutu-ti mare, mare viitor!”

Paul Brummel a insistat asupra relatiilor bune dintre Marea Britanie si Romania si a dat asigurari ca tara sa va ramane alaturi de Romania.

"Una dintre cele mai mari placeri pentru mine din ultimii patru ani a fost sa intalnesc elevi si studenti din tara si discutiile au fost mereu foarte bune, ei sunt foarte destepti si vor sa ajute la dezvoltarea tarii lor. Considerand ca ei sunt viitorul Romaniei, eu plec optimist. Cred ca Romania va fi pe maini bune", este ultimul mesaj public al ambasadorului.

In acelasi context, ambasadorul a amintit ca peste 8.000 de romani studiaza in Marea Britanie.

"Studentii din Uniunea Europeana care incep cursuri la universitatile din Anglia si Tara Galilor in toamna anului 2019 vor avea in continuare acces la imprumuturi pentru acoperirea taxelor de scolarizare", a precizat acesta.

Ambasadorul Marii Britanii va parasi Bucurestiul la finalul saptamanii viitoare, cu o colectie de ii in bagaj, dupa cum a povestit.