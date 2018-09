Petre Daea, show cu slideuri la moțiunea simplă „După ciuma lui Caragea, pesta lui Daea”

Petre Daea, ministrul Agriculturii, în încercarea sa de a explica în fața Parlamentului, cum a fost scăpată de sub control extinderea pestei porcine africane în România, s-a folosit de slide-uri prezentate pe ecranul central din plen, fără însă să ofere vreo soluție fezabilă.

Prezentarea ministrului Agriculturii a avut loc ca urmare a inițierii moțiunii simple intitulată „După ciuma lui Caragea, România lovită de pesta lui Daea” în care a vorbit de evoluția epidemiei în țară și o cronologie a măsurilor întreprinse de autorități pentru prevenirea și eliminarea pestei porcine.

Conform datelor comunicate de Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVA), posta porcină africană a fost confirmată în 227 de localități din 13 județe, cu un număr de 927 de focare (din care 11 în exploatații comerciale) și 62 de cazuri la mistreți. In total au fost omorâți 311.869 de porci afectati de boala.

Daea le-a spus deputatilor ca le prezinta datele "in spiritul obiectivitatii care trebuie sa ne caracterizeze".

"Cunoscand practicile parlamentare, ca senator si deputat, ma voi folosi de argumentul faptelor, voi asculta cu luare-aminte toate afirmatiile", a promis acesta.

Ministrul Agriculturii a mentionat ca ANSVSA a trecut printr-o instabilitate institutionala.

"Institutiile abilitate ale statului, care apara de boli animalele, au intrat obligatoriu in angrenajul de aparare europeana. In 2016 a fost elaborat planul de contingenta pentru a indeplini ordinul presedintelui ANSVSA 99/2006 cu modificari. A urmat apoi o perioada mai dificila pentru ANSVSA, care s-a vazut condusa in cinci luni din 2016 de cinci presedinti, ceea ce a dus la o instabilitate institutionala", a declarat Daea, in plenul Camerei Deputatilor.

"Asa-zisele actiuni intreprinse de ministrul Petre Daea, de la aparitia primului focar de pesta porcina africana in Romania (iulie 2017) si pana in prezent, au demonstrat ca acesta nu dispune de calitatile, cunostintele, devotamentul si responsabilitatea necesare unui ministru in functie", se arata in textul motiunii simple.

Opozitia acuza ca lipsa de actiune a ministrului "a contribuit semnificativ la raspandirea fulgeratoare a epidemiei".

"Daca analizam declaratiile publice ale domnului ministru Petre Daea, de la aparitia primului focar de pesta porcina africana in Romania si pana in prezent, se observa cert ca nu stie ce si cum sa faca pentru a stopa extinderea bolii", mai scrie in motiune.

Potrivit initiatorului, in gestionarea evolutiei pestei porcine se poate vorbi despre un atentat la siguranta nationala a Romaniei.

"Concluzionand, avem dovada faptului ca ne aflam in fata unor actiuni ilegale, abuzive si neglijente concertate la un nivel institutional si social inalt ce au determinat, dupa parerea noastra, un atentat la siguranta nationala, subminarea economiei nationale, insecuritatea alimentara si pagube incomensurabile la bugetul de stat", se arata in documentul supus dezbaterii parlamentare.

Votul deputatilor pe motiunea simpla va fi acordat in sedinta de plen de miercuri.