Avocații europeni: Cerem Guvernului român să continue lupta anti-corupție și să respecte statul de drept

Adunarea Generală a Federației Barourilor Europene (FBE) atenționează puterea din România în legătură cu nerespectarea statului de drept și a dreptului la liberă exprimare al cetățenilor după evenimentele din 10 august.

Astfel, Adunarea Generala a FBE si-a exprimat profunda ingrijorare fata de "incalcarea continua a statului de drept realizata de partidul de guvernamant prin initiative legislative care slabesc lupta anticoruptie si fac judecatorii si procurorii vulnerabili in fata interventiilor politice", relatează Ziare.com.

De asemenea, reprezentatii avocații avocaților europeni spun, intr-un comunicat, ca lupta anticoruptie este slabita si prin procedurile de schimbare a procurorului sef al DNA, a procurorului general si a conducerii Inspectiei Judiciare.

"Cerem Guvernului roman sa opreasca imediat toate aceste masuri si sa isi continue eforturile in lupta impotriva coruptiei prin legislatie care nu favorizeaza politicienii", adauga sursa citata, care mentioneaza ca la conducerea institutiilor trebuie sa fie puse persoane independente si care respecta sistemul judiciar.

Adunarea Generala a Federatiei Barourilor Europene atrage atentia si asupra faptului ca cetatenilor romani care au venit din Europa la Bucuresti pentru a participa la protestul din 10 august le-au fost incalcate drepturile la libera exprimare.

"Adunarea Generala a FBE si-a exprimat profunda ingrijorare cu privire la incalcarea dreptului la libera exprimare al cetatenilor romani care au venit din diaspora spre Bucuresti, pe 10 august 2018, pentru a protesta fata de coruptie, cand fortele de ordine din Romania, sub pretextul stabilirii ordinii, au folosit forta excesiva impotriva demonstrantilor pasnici, in vederea intimidarii si dispersarii acestora", se arata in comunicatul transmis.

Astfel, reprezentantii adunarii fac apel la autoritatile statului roman sa identifice si sa pedepseasca toate abuzurile. Acestia mai cer statului sa "ia masuri imediate pentru respectatea dreptului la libera exprimare in Romania si sa nu foloseasca forta pentru a reprima acest drept".

Adunarea Generala a FBE face referire la violentele care s-au produs in seara protestului de pe 10 august, cand peste 450 de persoane au fost ranite in urma ciocnirilor dintre protestatari si fortele de ordine.