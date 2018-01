Curtea Constitutionala ii suspenda lui Dodon mai multe atributii. Reactia presedintelui

Atributiile presedintelui Republicii Moldov, Igor Dodon, privind numirea noilor ministri au fost suspendate marti de catre Curtea Constitutionala.

Dupa decizia CC, Dodon a scris, pe Facebook, ca membrii CC au acceptat sa "joace" asa cum le dicteaza guvernarea democrata si ca "sunt iarasi incalcate grav procedurile legale".

Atribuţiile lui Dodon privind numirea noilor miniştri sunt suspendate şi vor reveni preşedintelui Parlamentului Andrian Candu sau prim-mininstrului Pavel Filip, potrivit deciziei de astăzi a Curţii Constituţionale, arata deschide.md.

Igor Dodon a semnat demisiile mai multor miniștri din Guvernul Filip, după ce Partidul Democrat a decis să facă anumite remanieri în acest sens. Dar, apoi, s-a opus să semneze decretele de numire în funcție a noilor miniștri. Ca urmare, PDM a apelat la CCM, cerând să fie constate circumstanțe ce justifică interimatul funcției de președinte al R. Moldova.

La mijlocul lunii octombrie, Curtea Constituțională a statuat că președintele Republicii Moldova are dreptul să verifice dacă un candidat propus de prim-ministru corespunde funcției, însă nu are drept de veto în raport cu propunerea premierului.

Refuzul deliberat al președintelui țării de a-și îndeplini obligația constituțională - constând în a da curs propunerii repetate a prim-ministrului - constituie o încălcare gravă a obligațiilor sale constituționale și poate fi considerat o situație în care președintele este în imposibilitate de a-și exercita atribuțiile. Interimatul, într-un asemenea caz, este asigurat de președintele Parlamentului sau de prim-ministru.

În felul acesta, la sfârșitul lunii octombrie, a fost numit în funcție ministrul Apărării, Eugen Sturza. Decretul de numire a fost semnat, atunci, de Andrian Candu, după ce Curtea Constituțională a suspendat atribuțiile lui preşedintelui Dodon.



Curtea Constitutionala a devenit ostatica propriilor decizii neinspirate, a precedentelor pe care le-a creat. Este evident pentru toata lumea ca membrii CC au acceptat sa "joace" asa cum le dicteaza guvernarea democrata. Acum CC este nevoita sa ia in continuare decizii controversate, la limita legii si dincolo de limita bunului simt. Era de asteptat ca CC va repeta trucul politic din 17 octombrie, cand Presedintele tarii a fost suspendat, pentru a fi investit in functie ministrul apararii Sturza, a scris Igor Dodon, pe Facebook.

Presedintele Republicii Moldova sustine ca din nou sunt incalcate grav procedurile legale si ca, in mod normal, la CC trebuia sa se adreseze Guvernul prin hotarare de Guvern sau Parlamentul prin hotararea Parlamentului, dar s-au adresat prin sesizarea catorva deputati.

...Deci guvernarea a ales calea simplista si abrupta, o cale injositoare chiar si pentru ministrii propusi. Acesti ministri intra in Guvern pe usa din spate, fiind lipsiti de legitimitatea si credibilitatea cuvenite. Prin decizia de azi, CC a trecut definitiv in zona gri a democratiei si a statului de dept.

Curtea si-a reconfirmat imaginea de instrument politic docil, nu de organ constitutional. Este o cadere dezonoranta si regretabila pentru un stat care se vrea democrat. Cit priveste pozitia mea, am decis sa nu cedez, decit sa explic apoi ani de zile de ce am numit in functie o garnitura de ministri compromisi. Iar partea buna in toata aceasta chestiune este ca guvernarea se compromite din nou in ochii cetatenilor. Ceea ce o va dezavantaja mult in acest an electoral, a mai scris Dodon.